ВИДЕО | Таллинн предложит пожилым горожанам новую услугу
С нового года в Таллинне изменится социальная услуга для пожилых людей. До сих пор город предоставлял им тревожную кнопку, которой можно было воспользоваться при падении или резком ухудшении самочувствия. Теперь ей на смену придет умный датчик движения, пишет rus.err.
„Дома у человека устанавливают датчик, с помощью которого, по сути искусственный интеллект изучает поведенческие привычки. И, анализируя их, посылает сигнал тревоги поставщику услуги, который, в свою очередь, звонит человеку и выясняет, нужна ли помощь. Если человек не отвечает, к нему домой выезжает экипаж“, – объснил замдиректора Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Арне Кайлас, по словам которого новая система гораздо умнее и современнее прежней.
По его словам, при желании за 20 евро в месяц можно будет заказать тревожную кнопку в дополнение к умному датчику.