ВИДЕО | Таллинн предложит пожилым горожанам новую услугу

„Дома у человека устанавливают датчик, с помощью которого, по сути искусственный интеллект изучает поведенческие привычки. И, анализируя их, посылает сигнал тревоги поставщику услуги, который, в свою очередь, звонит человеку и выясняет, нужна ли помощь. Если человек не отвечает, к нему домой выезжает экипаж“, – объснил замдиректора Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Арне Кайлас, по словам которого новая система гораздо умнее и современнее прежней.