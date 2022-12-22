Следующий год объявлен в Эстонии годом физической активности
Объявленный Министерством культуры год физической активности 2023 призывает всех чаще и регулярнее двигаться.
В течение года жителям Эстонии будут предложены разные доступные и посильные возможности поддержания физической активности. Координатором программы года является Центр компетенции по физической активности, инициативы, направленные на популяризацию активного образа жизни, будут проводиться в сотрудничестве с уездными союзами спорта, местными самоуправлениями, организациями публичного, некоммерческого и частного сектора, организаторами спортивных мероприятий, а также учреждениями образования и культуры.
„Физическая активность — это один из самых простых способов укрепления здоровья, в том числе и душевного. Несмотря на это, более половины жителей Эстонии мало двигаются. Эстония нуждается в системном повороте в области физической активности, в наших привычках. Надеюсь, что в начинающемся году физической активности больше людей сможет испытать радость от движения, а важность активного и здорового образа жизни в обществе возрастет“, — отметила министр культуры Пирет Хартман.
Согласно исследованию, проведенному Объединением „Спорт для всех“ по заказу Министерства культуры, в достаточной степени физически активными в Эстонии являются всего около 40% взрослых и 25% детей.
„Наша цель — вдохновить прежде всего тех людей, которые сегодня мало двигаются. Каждый месяц мы будем уделять внимание простым и доступным для всех возможностям физических упражнений. В сотрудничестве с партнерами мы будем в течение года предлагать возможности поучаствовать в разных тренировках и упражнениях, начиная от бесплатных уроков катания на лыжах и заканчивая обучением использования тренажерных залов на свежем воздухе,“ — сказал руководитель Центра компетенции по физической активности Ало Лыоке. „Лейтмотив года физической активности очень простой — давайте двигаться!“ — добавил Ало Лыоке.
Год физической активности откроет 1 января кампания в социальных медиа „Мои первые 23...“, призывающая людей двигаться на свежем воздухе и запечатлевать свои первые в новом году минуты, шаги или километры физической активности. Кампания пройдет на тематических страницах года физической активности „Liikumisaasta 2023“ на Facebook и Instagram. Всех, кто будет 1 января двигаться и писать об этом в соцсетях, просим использовать метки #liikumisaasta и #hakkameliigutama.
В январе в центре внимания года физической активности будут зимние развлечения и катание на лыжах. В сотрудничестве с Союзом лыжного спорта Эстонии, Целевым учреждением Eesti Terviserajad и Центра компетенции по физической активности начиная с 15 января по всей Эстонии будут организованы бесплатные уроки катания на лыжах, которые проедут для детей, молодежи и взрослых лучшие эстонские тренеры.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослые люди должны заниматься физической активностью средней интенсивности не менее 150-300 минут в неделю или выполнять аэробные упражнения высокой интенсивности не менее 75-150 минут в неделю. Также рекомендуется выполнять как минимум два раза в неделю упражнения для укрепления мышц и сокращать время сидячего образа жизни. Дети и молодые люди должны заниматься физической активностью средней и высокой степени интенсивности не менее 60 минут в день. Физической активностью высокой интенсивности, включая упражнения по укреплению мышц и костных тканей, следует заниматься как минимум три раза в неделю, а также нужно меньше проводить время сидя.
Дополнительная информация о программе и проектах года физической активности публикуется на сайте liikumisaasta.ee. К программе года могут присоединиться все, кто желает внести свой вклад в поддержку регулярной активности жителей Эстонии.