Следующий год объявлен в Эстонии годом физической активности

В течение года жителям Эстонии будут предложены разные доступные и посильные возможности поддержания физической активности. Координатором программы года является Центр компетенции по физической активности, инициативы, направленные на популяризацию активного образа жизни, будут проводиться в сотрудничестве с уездными союзами спорта, местными самоуправлениями, организациями публичного, некоммерческого и частного сектора, организаторами спортивных мероприятий, а также учреждениями образования и культуры.

„Физическая активность — это один из самых простых способов укрепления здоровья, в том числе и душевного. Несмотря на это, более половины жителей Эстонии мало двигаются. Эстония нуждается в системном повороте в области физической активности, в наших привычках. Надеюсь, что в начинающемся году физической активности больше людей сможет испытать радость от движения, а важность активного и здорового образа жизни в обществе возрастет“, — отметила министр культуры Пирет Хартман.

Согласно исследованию, проведенному Объединением „Спорт для всех“ по заказу Министерства культуры, в достаточной степени физически активными в Эстонии являются всего около 40% взрослых и 25% детей.

„Наша цель — вдохновить прежде всего тех людей, которые сегодня мало двигаются. Каждый месяц мы будем уделять внимание простым и доступным для всех возможностям физических упражнений. В сотрудничестве с партнерами мы будем в течение года предлагать возможности поучаствовать в разных тренировках и упражнениях, начиная от бесплатных уроков катания на лыжах и заканчивая обучением использования тренажерных залов на свежем воздухе,“ — сказал руководитель Центра компетенции по физической активности Ало Лыоке. „Лейтмотив года физической активности очень простой — давайте двигаться!“ — добавил Ало Лыоке.