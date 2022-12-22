Названо имя нового главного редактора муниципального издания „Столица“

По словам медиа-руководителя службы коммуникации Таллиннского стратегического центра Кристины Россман, в финальном туре выбор делался из двух сильных кандидатов. „По сумме компетенций, а также в результате собеседования предпочтение было отдано Анне Гудым-Приходько“,- сказала Россман.

Анна Гудым-Приходько получила образование в области журналистики в Тартуском университете, у нее есть многолетний опыт работы в Общественно-правовом телерадиовещании. Опыт в печатных СМИ она получила на должности выпускающего редактора газеты „Postimees на русском языке“ и в течение последних пяти лет – на должности главного редактора газеты „Вестник Тарту“.

Как отметила Анна Гудым-Приходько, говорить о конкретных направлениях развития издания можно будет после того, как она сможет плотнее вникнуть в тонкости и особенности работы редакции, а также подробнее изучить аудиторию, её интересы и пожелания. „На мой взгляд, главное в любой редакции – это люди. Желание команды работать вместе и во имя общей цели, проявлять инициативу и уметь отвечать за принятые решения, пользоваться накопленным опытом, но не отказываться от новых возможностей, навыков и знаний“,- подчеркнула она.

Новый главный редактор „Столицы“ приступит к исполнению своих обязанностей с 23 января 2023 г.

Полномочия нынешнего руководителя „Столицы“ Александра Чаплыгина завершаются 2 января 2023. Согласно должностной инструкции, во время переходного периода функции главреда будут выполняться старшим редактором.