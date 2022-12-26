Российский политический активист в Эстонии: Если у тебя российский паспорт, неважно, какие у тебя таланты и заслуги

— Я не могу сказать, что россияне страдают так же или больше или страдают меньше, потому что их дома не бомбят. Но для тех, кто сейчас находится за границей, в течение фактически года, конечно, потерял свой дом, работу, то чем они занимались - это тоже определенный челендж. Плюс не стоит забывать, что в России несколько тысяч политических заключенных. Те, кто сидит сейчас за решеткой за свои убеждения, за свое мнение. И многие из этих людей оказались там после начала войны. За дискредитацию армии, за фейки, за подобного рода придуманные не так давно статьи уголовного кодекса. У меня лично сидит около двадцати знакомых и несколько близких друзей за решеткой. Кому-то уже дали приговор. И эти списки чуть ли не каждый день пополняются. В Петербурге есть наша хорошая соратница, коллега Саша Скочиленко, которая села в тюрьму только за того, что устроила перфоманс. Она меняла ценники в магазинах с обычных на антивоенные высказывания. Сейчас ей грозит до восьми лет лишения свободы, а ей без постоянной медицинской помощи нельзя никак. И таких случаев очень много по всей России. И да, россиянам сейчас, к сожалению, очень часто приходится несладко. А еще ко всему высказывать свое мнение внутри страны сейчас в принципе запрещено.