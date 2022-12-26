Российский политический активист в Эстонии: Если у тебя российский паспорт, неважно, какие у тебя таланты и заслуги(28)
Ограничения, коснувшиеся граждан Российской Федерации, затронули все сферы жизни тех, кто хотел бы приехать или остаться в Эстонии после начала войны. Получение рабочих и туристических виз, выдача видов на жительство, посещение родственников, даже получение политического убежища — все это сейчас для россиян практически невозможно. RusDelfi поговорил с Николаем Артеменко — российским политическим активистом, организатором антивоенных митингов, проходящих возле посольства РФ в Эстонии, а также руководителем Reforum Space, таллиннского пространства для интеграции новейших политэмигрантов в эстонское общество. Почему эстонскому правительству важно изменить миграционную политику, чувствуют ли россияне коллективную вину и помогут ли санкции в окончании войны?