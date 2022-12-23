23.12.2022, 10:56
По требованию ФБР без лишних слов были арестованы активы эстонских криптобизнесменов на 150 млн евро(10)
Адвокаты: „Почему мы безоговорочно слушаемся США?“
ФОТО: | Delfi Meedia
Крупнейшая в криминальной истории Эстонии конфискация активов прошла весьма гладко. Теперь это стало правовой основой, пишет Eesti Ekspress.
Таллиннский окружной суд до конца января будет размышлять над тем, был ли законным арест активов кибербизнесменов Ивана Турыгина и Сергея Потапенко. „Здесь довольно много вопросов“, — сказала судья Яника Каллин в конце слушаний в эту среду.