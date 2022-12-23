Новости Эстонии
23.12.2022, 10:56

По требованию ФБР без лишних слов были арестованы активы эстонских криптобизнесменов на 150 млн евро

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Адвокаты: „Почему мы безоговорочно слушаемся США?“
МАШИНЫ ДЛЯ МАЙНИНГА КРИПТОМИЛЛИОНЕРА: ФБР подозревает и расследует, эстонский суд ведет расследование, Иван Турыгин находится под стражей, а серверы майнинга криптовалюты арестованы.
МАШИНЫ ДЛЯ МАЙНИНГА КРИПТОМИЛЛИОНЕРА: ФБР подозревает и расследует, эстонский суд ведет расследование, Иван Турыгин находится под стражей, а серверы майнинга криптовалюты арестованы.
ФОТО: Erakogu | Delfi Meedia

Крупнейшая в криминальной истории Эстонии конфискация активов прошла весьма гладко. Теперь это стало правовой основой, пишет Eesti Ekspress.

Таллиннский окружной суд до конца января будет размышлять над тем, был ли законным арест активов кибербизнесменов Ивана Турыгина и Сергея Потапенко. „Здесь довольно много вопросов“, — сказала судья Яника Каллин в конце слушаний в эту среду.

22 ноября Харьюский уездный суд наложил арест на активы Турыгина и Потапенко для обеспечения конфискации на основании ходатайства США о юридической помощи.

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