По требованию ФБР без лишних слов были арестованы активы эстонских криптобизнесменов на 150 млн евро

Таллиннский окружной суд до конца января будет размышлять над тем, был ли законным арест активов кибербизнесменов Ивана Турыгина и Сергея Потапенко. „Здесь довольно много вопросов“, — сказала судья Яника Каллин в конце слушаний в эту среду.