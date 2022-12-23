САМОЕ МОЩНОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ | В Эстонии распространением кремлевской пропаганды занимается отлаженная сеть(6)
В распространении неверной информации почти нет ничего случайного. Как показало европейское журналистское расследование, в Эстонии распространение кремлевской пропаганды отлично налажено: источники всегда одни и те же, и самыми популярными являются порталы, связанные с EKRE — Консервативной народной партией Эстонии, пишет издание Eesti Ekspress.
За прошедшие годы российская пропагандистская машина массово проникла в западное информационное пространство. Это обстоятельство особо никого не тревожило, но после начавшегося 24 февраля вторжения России в Украину отношение резко изменилось. С началом войны российские медиа-каналы были заблокированы во всех европейских странах, включая Эстонию. Многие тогда высказывали мнение, что с этими шагами мы безнадежно опоздали: кормушки для распространения ложной информации давно устроены. Находились и такие, кто утверждал, что сфабрикованная Кремлем пропаганда больше в Эстонию не попадет. Так ли это?