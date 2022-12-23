САМОЕ МОЩНОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ | В Эстонии распространением кремлевской пропаганды занимается отлаженная сеть

За прошедшие годы российская пропагандистская машина массово проникла в западное информационное пространство. Это обстоятельство особо никого не тревожило, но после начавшегося 24 февраля вторжения России в Украину отношение резко изменилось. С началом войны российские медиа-каналы были заблокированы во всех европейских странах, включая Эстонию. Многие тогда высказывали мнение, что с этими шагами мы безнадежно опоздали: кормушки для распространения ложной информации давно устроены. Находились и такие, кто утверждал, что сфабрикованная Кремлем пропаганда больше в Эстонию не попадет. Так ли это?