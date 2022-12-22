На заметку: какие дни должны быть в этом году сокращенными и что надо об этом знать
Работодатель сокращает на три часа рабочий день, предшествующий Новому году, годовщине Эстонской Республики, Дню победы и кануну Рождества. Таким образом, в этом году нас ждет еще два сокращенных рабочих дня: 23 декабря и 31 декабря.
Работодатель должен сократить рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или национальному празднику. Рабочий день перед праздником - это день перед праздником. Например, если смена заканчивается в пятницу, а государственный праздник приходится на понедельник, работодатель не обязан сокращать рабочий день на три часа в пятницы, поясняет портал Tööelu.
Однако, если в силу характера работы работодатель требует, чтобы работник работал нормальное количество часов, это может быть сделано по соглашению сторон. В этом случае указанные три часа следует рассматривать как сверхурочные и компенсировать их либо свободным временем, либо деньгами.
Если работодатель уже довел до сведения работника график работы, в котором рабочий день, предшествующий Новому году, годовщине Эстонской Республики, Дню Победы и кануну Рождества, не был сокращен на три часа и работник не возражал, тогда можно считать, что работник согласился, что этот день не будет сокращен. Если данный рабочий день не был сокращен, то это еще не значит, что у работника будет переработка, поскольку сверхурочная работа становится очевидной в конце учетного периода.
Предстоящие государственные праздники (нерабочие дни): 24 декабря (канун Рождества), 25 декабря - (первый день Рождества), 26 декабря (второй день Рождества), а также 1 января (Новый год).