На заметку: какие дни должны быть в этом году сокращенными и что надо об этом знать

Работодатель должен сократить рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или национальному празднику. Рабочий день перед праздником - это день перед праздником. Например, если смена заканчивается в пятницу, а государственный праздник приходится на понедельник, работодатель не обязан сокращать рабочий день на три часа в пятницы, поясняет портал Tööelu.

Однако, если в силу характера работы работодатель требует, чтобы работник работал нормальное количество часов, это может быть сделано по соглашению сторон. В этом случае указанные три часа следует рассматривать как сверхурочные и компенсировать их либо свободным временем, либо деньгами.

Если работодатель уже довел до сведения работника график работы, в котором рабочий день, предшествующий Новому году, годовщине Эстонской Республики, Дню Победы и кануну Рождества, не был сокращен на три часа и работник не возражал, тогда можно считать, что работник согласился, что этот день не будет сокращен. Если данный рабочий день не был сокращен, то это еще не значит, что у работника будет переработка, поскольку сверхурочная работа становится очевидной в конце учетного периода.

Предстоящие государственные праздники (нерабочие дни): 24 декабря (канун Рождества), 25 декабря - (первый день Рождества), 26 декабря (второй день Рождества), а также 1 января (Новый год).