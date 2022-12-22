Читатель интересуется: могу ли я просить предоставить мне выходные „на неделе“, ведь праздники выпадают на субботу и воскресенье?

В Эстонии 12 национальных и государственных праздников, два из которых, то есть первый день Пасхи и Троицы всегда приходятся на воскресенье. Точно так же Страстная пятница всегда приходится на один и тот же день, то есть на пятницу. Однако другие праздники привязаны к определенной дате и, следовательно, каждый год они отмечаются в разные дни недели. В этом году на субботу и/или воскресенье выпало целых пять праздников, что, к сожалению, не означает, что за их счет можно получить дополнительные выходные дни. Цель предоставления выходных дней — дать людям возможность отпраздновать праздники. Однако, если праздник приходится на выходной день, дополнительное свободное время не требуется, так как возможность отпраздновать уже есть. Следовательно, работник не имеет права требовать дополнительные выходные дни.