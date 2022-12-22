Читатель интересуется: могу ли я просить предоставить мне выходные „на неделе“, ведь праздники выпадают на субботу и воскресенье?
Отвечает юрист-консультант Инспекции труда Пийя Паула Тарвис:
Хотя вопрос о предоставлении выходного дня в начале следующей рабочей недели после государственного праздника, приходящегося на субботу и/или воскресенье, обсуждается годами, если не десятилетиями, никаких изменений в этом отношении не произошло.
В Эстонии 12 национальных и государственных праздников, два из которых, то есть первый день Пасхи и Троицы всегда приходятся на воскресенье. Точно так же Страстная пятница всегда приходится на один и тот же день, то есть на пятницу. Однако другие праздники привязаны к определенной дате и, следовательно, каждый год они отмечаются в разные дни недели. В этом году на субботу и/или воскресенье выпало целых пять праздников, что, к сожалению, не означает, что за их счет можно получить дополнительные выходные дни. Цель предоставления выходных дней — дать людям возможность отпраздновать праздники. Однако, если праздник приходится на выходной день, дополнительное свободное время не требуется, так как возможность отпраздновать уже есть. Следовательно, работник не имеет права требовать дополнительные выходные дни.
Также в следующем году на выходные дни приходится четыре государственных праздника — Новый год, Иванов день, День восстановления независимости и Рождественский сочельник.
За отработанные в государственные праздники часы работнику следует платить двойное вознаграждение независимо от того, получает он ежемесячную или почасовую оплату, работает по обычному или суммарному учету рабочего времени. Если смена работника начинается в обычный рабочий день и заканчивается в государственный праздник, необходимо компенсировать часы, отработанные в государственный праздник. Остальные часы той же смены, которые выпадают на день, предшествующий государственному празднику, или последующий день, оплачиваются в обычном порядке.