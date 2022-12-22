Смотрите, где в Таллинне можно будет получить медицинскую помощь в праздники

Таллиннская скорая помощь обслуживает пациентов ежедневно в круглосуточном режиме. Телефон вызова: 112.

Отделения экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы, Ляэне-Таллиннской центральной больницы, Таллиннской детской больницы и Северо-Эстонской региональной больницы (в том числе отделение экстренной психиатрической помощи Региональной больницы) работают круглосуточно.

В Таллинне ребенку в возрасте до 12 лет с острыми симптомами заболевания можно вызвать медицинскую бригаду на дом. В рамках сотрудничества Таллиннской детской больницы и Таллиннской скорой помощи визиты на дом осуществляются 23, 24, 25, 30 и 31 декабря, а также 1 января с 14.00 до 22.00. Для вызова врача на дом нужно позвонить на телефон диспетчера Таллиннской скорой помощи по номеру 697 1145 (звонки принимаются с 12.00 до 20.00).

На справочный номер семейных врачей 1220 или +372 634 6630 по выходным и в государственные праздники звонки принимаются с 8.00 до 22.00. Звонки принимаются на эстонском и русском языке. При необходимости по справочному телефону можно продлить рецепт на лекарство.

Кроме того, при возникновении острых симптомов или при хронических жалобах, можно получить помощь в дежурной клинике OÜ SL Meedik (Пярнуское шос., 48a). Забронировать время визита можно по номеру +372 5911 0909 или на домашней странице SL Meedik в интернете . 23 декабря прием осуществляется с 8 до 14 часов, 24-25 декабря, а также 31 декабря – с 12 до 16, 30 декабря – с 8 до 14. Стоимость услуг можно узнать на странице клиники .

Таллиннская стоматологическая клиника (Тоомпуйестеэ, 4b) 23 декабря с 8 до 18 часов предлагает оказание всех стоматологических услуг; 24–26 декабря с 9 до 14 там окажут первую помощь. 31 декабря клиника работает с 8 до 14 часов, 1 января – с 10 до 14 часов. Регистрация на визит по телефону 1920 или +372 612 1200;

Дежурные аптеки открыты круглосуточно по адресу Тынисмяги, 5 и Викерлазе, 19.