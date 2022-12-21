ЧП и криминал
21.12.2022, 18:59

Посольству России сделали письменное бомбовое предупреждение

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Ukraina pikett Vene Saatkonna ees
Ukraina pikett Vene Saatkonna ees
ФОТО: Kevin Melk | Delfi Meedia

В среду во второй половине дня посольству России в Таллинне было сделано бомбовое предупреждение. Полиция перекрыла улицу Лай, где находится российская дипломатическая миссия.

„Сегодня после 16 часов посольство России сообщило, что они получили письменную угрозу взрыва“, - сообщил Delfi оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Ало Валдло.

„Полиция оградила для обеспечения безопасность окрестности посольства, саперы проверили внешний периметр посольства. Работники посольства пообещали провести проверку внутри здания. В ходе проверки ничего подозрительного обнаружено не было, и в 17.30 было вновь было разрешено перемещение людей в окрестностях посольства“, - сказал Валдло.

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