Посольству России сделали письменное бомбовое предупреждение

„Полиция оградила для обеспечения безопасность окрестности посольства, саперы проверили внешний периметр посольства. Работники посольства пообещали провести проверку внутри здания. В ходе проверки ничего подозрительного обнаружено не было, и в 17.30 было вновь было разрешено перемещение людей в окрестностях посольства“, - сказал Валдло.