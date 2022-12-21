Президент Эстонии провозгласил важный закон, касающийся работников интернет-платформ

Новый закон требует от операторов интернет-платформ - таких, как AirBnB, Amazon, Bolt, Uber, Etsy, Booking.com и других - предоставлять в Налогово-таможенный департамент (MTA) информацию о продавцах и поставщиках услуг, работающих на этих платформах, а также о доходах, которые они получают.

Обмен данными с платформами сейчас осуществляется на добровольной основе. С нового года передача таких данных будет обязательной.

По данным MTA сейчас декларируется около 1/5 заработанного в действительности на платформах дохода, пишет Ärileht. Но точный обзор ситуации можно будет получить в 2024 году, когда в MTA впервые поступит информация о доходах работников платформ за 2023 год.

Если продавец откажется передавать администратору платформы необходимые данные, что у последнего есть право закрыть аккаунт продавца, отказаться от регистрации на платформе и от перевода ему платы.

С 2023 года операторы платформ должны начать сбор информации, и до конца января следующего года направить ее в Налоговый департамент.