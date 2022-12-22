ЧП и криминал
22.12.2022, 08:10

Из библиотеки Тартуского университета украдены крайне ценные книги. Ущерб достигает десятков тысяч евро

 (2)
Библиотека ТУ и ее директор
Библиотека ТУ и ее директор
ФОТО: ALDO LUUD, ÕHTULEHTRAUNO VOLMAR | Delfi Meedia

В августе в ходе регулярной проверки всего книжного фонда в библиотеке Тартуского университета обнаружилось, что в библиотеку возвращены книги, которые являются подделкой, пишет Delfi.

Вернувшиеся на полки библиотеки книги имели потрепанные обложки, титульные страницы с теми же номерами, желтоватую бумагу, как и у оригинальных книг, рассказала директор библиотеки Криста Ару.

Подозрения пали на двух человек, которые представились работникам библиотеки украинцами, один из которых якобы писал исследовательскую работу, а другой оказывал ему языковую помощь. „Они представили документы и выполнили все требования, которые введены для работы с редкими книгами, - сообщила Ару. - Тема исследования, которая ими была заявлена, отвечала заказанным книгам. У нас не было причины отказывать им в обслуживании“.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии