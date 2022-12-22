Из библиотеки Тартуского университета украдены крайне ценные книги. Ущерб достигает десятков тысяч евро

Подозрения пали на двух человек, которые представились работникам библиотеки украинцами, один из которых якобы писал исследовательскую работу, а другой оказывал ему языковую помощь. „Они представили документы и выполнили все требования, которые введены для работы с редкими книгами, - сообщила Ару. - Тема исследования, которая ими была заявлена, отвечала заказанным книгам. У нас не было причины отказывать им в обслуживании“.