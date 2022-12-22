Новости Эстонии
22.12.2022, 09:55

В аптеках дефицит лекарств от простуды. Заменить их можно препаратами без лицензии

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Marianne Kuusk | Delfi Meedia

Сезон зимних болезней в самом разгаре, но в аптеках не хватает лекарств, которые бы помогли именно в этой ситуации, пишет Forte.

Несколько дней назад семейный врач Ээро Мерилинд поделился в социальных сетях советами, как действовать, когда у ребенка высокая температура. „Лекарства от жара — это парацетамол и ибупрофен, но эти лекарства для детей в настоящее время отсутствуют в Эстонии из-за трудностей с поставками. Также есть сложности с лекарствами и антибиотиками от глазных инфекций“, - отметил он.

Руководитель отдела надзора за импортом и экспортом Департамента лекарственных средств Марко Тийслер сказал сегодня Forte, что причиной текущих перебоев с поставками является, главным образом, тот факт, что производители не в состоянии удовлетворить рыночный спрос, который увеличился по сравнению с предыдущими годами в плане антибиотиков и жаропонижающих пероральных суспензий и растворов.

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