22.12.2022, 09:55
В аптеках дефицит лекарств от простуды. Заменить их можно препаратами без лицензии(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сезон зимних болезней в самом разгаре, но в аптеках не хватает лекарств, которые бы помогли именно в этой ситуации, пишет Forte.
Несколько дней назад семейный врач Ээро Мерилинд поделился в социальных сетях советами, как действовать, когда у ребенка высокая температура. „Лекарства от жара — это парацетамол и ибупрофен, но эти лекарства для детей в настоящее время отсутствуют в Эстонии из-за трудностей с поставками. Также есть сложности с лекарствами и антибиотиками от глазных инфекций“, - отметил он.