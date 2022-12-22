В аптеках дефицит лекарств от простуды. Заменить их можно препаратами без лицензии

Несколько дней назад семейный врач Ээро Мерилинд поделился в социальных сетях советами, как действовать, когда у ребенка высокая температура. „Лекарства от жара — это парацетамол и ибупрофен, но эти лекарства для детей в настоящее время отсутствуют в Эстонии из-за трудностей с поставками. Также есть сложности с лекарствами и антибиотиками от глазных инфекций“, - отметил он.