Главный экономист: возможности тратить на отдых и откладывать деньги снизились за год почти в два раза

Рассчитанный Ленно Уускюла пример влияния роста цен на среднего работника, получающего зарплату:

За год заработная плата в Эстонии выросла почти на девять процентов, в то время как цены выросли более чем на 21 процент, а за два года – более чем на 32 процента. Реальный, скорректированный по ценам доход вернулся к уровню начала 2018 года. В то же время 6-месячная ставка Euribor стремительно выросла с нуля до 2,6 процента, что подразумевает увеличение платежей по жилищным кредитам. Что это означает для среднестатистического работника?

Средний наемный работник получит 1355 евро из своей сентябрьской зарплаты в 1700 евро после уплаты налогов и пенсионных взносов. При среднем повышении зарплаты на 9% чистый доход этого человека год назад составлял около 1245 евро.

Год назад кредит на покупку жилья составлял треть дохода и означал платеж в размере 410 евро. Если взять среднее распределение расходов по весам индекса потребительских цен Департамента статистики, то расходы этого человека на питание, жилье и транспорт составили около 435 евро. Это оставило 400 евро на другие расходы.

Из-за роста Euribor платеж по этому кредиту к сегодняшнему дню может достигнуть 480 евро, оставив 40 евро из 110 евро дополнительной зарплаты на другие расходы. Из-за роста цен расходы на питание, быт и транспорт выросли до 570 евро, если человек покупает то же количество продуктов, использует то же количество отопления и электричества. Таким образом, на другие расходы остается всего 305 евро. Его реальная покупательная способность сопоставима с показателем предыдущего года – около 250 евро.