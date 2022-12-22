Главный экономист: возможности тратить на отдых и откладывать деньги снизились за год почти в два раза
Рассчитанный Ленно Уускюла пример влияния роста цен на среднего работника, получающего зарплату:
За год заработная плата в Эстонии выросла почти на девять процентов, в то время как цены выросли более чем на 21 процент, а за два года – более чем на 32 процента. Реальный, скорректированный по ценам доход вернулся к уровню начала 2018 года. В то же время 6-месячная ставка Euribor стремительно выросла с нуля до 2,6 процента, что подразумевает увеличение платежей по жилищным кредитам. Что это означает для среднестатистического работника?
Средний наемный работник получит 1355 евро из своей сентябрьской зарплаты в 1700 евро после уплаты налогов и пенсионных взносов. При среднем повышении зарплаты на 9% чистый доход этого человека год назад составлял около 1245 евро.
Год назад кредит на покупку жилья составлял треть дохода и означал платеж в размере 410 евро. Если взять среднее распределение расходов по весам индекса потребительских цен Департамента статистики, то расходы этого человека на питание, жилье и транспорт составили около 435 евро. Это оставило 400 евро на другие расходы.
Из-за роста Euribor платеж по этому кредиту к сегодняшнему дню может достигнуть 480 евро, оставив 40 евро из 110 евро дополнительной зарплаты на другие расходы. Из-за роста цен расходы на питание, быт и транспорт выросли до 570 евро, если человек покупает то же количество продуктов, использует то же количество отопления и электричества. Таким образом, на другие расходы остается всего 305 евро. Его реальная покупательная способность сопоставима с показателем предыдущего года – около 250 евро.
Это означает, что покупательная способность свободных денег в месячном бюджете за год снизилась с 400 до 250 евро. Именно поэтому мы экономим как можно больше на еде и транспорте, чтобы свести другие расходы к минимуму. К прочим расходам также относятся многие практически неизбежные расходы, такие как лекарства, телефон, телевизионные услуги, интернет и т. д. Именно поэтому люди чаще покупают в более дешевых магазинах и ищут выгодные предложения. Способность сберегать и тратить снизилась для среднестатистического работника практически вдвое.
Люди, купившие жилье некоторое время назад, имеют несколько более высокий уровень благосостояния и, следовательно, имеют меньшую долю выплат по кредитам в своем доходе. Поэтому влияние повышения ставки Euribor также было меньшим. Однако люди, чья зарплата не увеличилась за год, находятся в более сложном положении. Кроме того, доля расходов, связанных с домашним хозяйством и питанием, выше у тех, кто зарабатывает меньше, а поскольку эти расходы растут особенно быстро, их месячный бюджет испытывает большее давление.