Рождественское жаркое? У пруда Шнелли замечены люди, убивающие уток(6)
Эстонский союз защиты диких животных предупреждает о людях, которые ловят в таллиннском в пруду Шнелли уток.
Начиная с весны союз получил несколько сообщений о том, что у пруда Шнелли промышляют странные мужчины, которые, вероятно, используют городских птиц в пищу. По словам очевидца, там же у пруда одной утке сломали шею.
„Что именно они дальше делают с птицами, мы, конечно, не знаем, но, возможно, они таким образом добывают себе рождественское жаркое, — предположила руководитель организации Вирге Высуялг. — Таково наше общество. Хочется сказать людям, что если они будут вести себя подобным образом, то могут провести праздник в камере“.
По ее словам, насильственные действия возле искусственных прудов нередки, например, люди ради забавы могут стрелять в птиц из пневматики.
Если вы станете свидетелем жестокого обращения с утками, союз рекомендует действовать следующим образом:
• сообщить в полицию по номеру 112;
• по возможности постараться снять действие на видео;
• написать в Эстонский союз защиты диких животных;
• сообщить на государственный инфотелефон 1247.