Рождественское жаркое? У пруда Шнелли замечены люди, убивающие уток

Начиная с весны союз получил несколько сообщений о том, что у пруда Шнелли промышляют странные мужчины, которые, вероятно, используют городских птиц в пищу. По словам очевидца, там же у пруда одной утке сломали шею.

„Что именно они дальше делают с птицами, мы, конечно, не знаем, но, возможно, они таким образом добывают себе рождественское жаркое, — предположила руководитель организации Вирге Высуялг. — Таково наше общество. Хочется сказать людям, что если они будут вести себя подобным образом, то могут провести праздник в камере“.

По ее словам, насильственные действия возле искусственных прудов нередки, например, люди ради забавы могут стрелять в птиц из пневматики.

Если вы станете свидетелем жестокого обращения с утками, союз рекомендует действовать следующим образом:

• сообщить в полицию по номеру 112;

• по возможности постараться снять действие на видео;

• написать в Эстонский союз защиты диких животных;

• сообщить на государственный инфотелефон 1247.

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