Список льготных медицинских вспомогательных средств расширяется. Это обойдется Больничной кассе в 1,8 млн евро(1)
С 1 января 2023 года вступает в силу обновленный список льготных медицинских вспомогательных средств, к которому добавятся 163 новых вспомогательных средства, финансируемых Больничной кассой, которыми люди смогут пользоваться дома или самостоятельно или с помощью своих близких.
„С добавлением новых медицинских вспомогательных средств мы расширяем ассортимент компенсируемых средств для пациентов с различными хроническими заболеваниями – например такими как диабет, дисфункция мочевыводящих путей, апноэ во сне, лимфедема и венозная недостаточность. Появятся также новые возможности лечения пациентов, которым необходимы ортезы и ортопедические стельки“, — сказала Кярт Велисте, главный специалист отдела лекарственных средств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы.
Одним из важным обновлений перечня льготных медицинских вспомогательных средств является то, что Больничная касса будет теперь компенсировать расходы пациентов на лечение инсулиновой помпой до достижения ими 26-летнего возраста. „Для молодых людей, которые заботятся о своем здоровье, очень важно, чтобы они могли продолжать лечение помпой, которое они начали в детстве, даже после того, как им исполнится 19 лет. Расширение льготной целевой группы также поддерживает тех 19-25-летних пациентов, которые используют системы мониторинга уровня глюкозы, но при использовании только таких систем контроль над уровнем сахара в крови для таких пациентов остается неполным. Это означает, что уровень глюкозы в крови у них слишком высок или находится за пределами диапазона, установленного для лечения“, — сказала Велисте.
Финансирование Больничной кассы улучшает доступность расходных средств для приборов, необходимых для диабетиков - например, инфузионных средств, резервуаров, комплектов для непрерывного мониторинга глюкозы и сенсоров глюкозы, а также позволяет пациентам приобрести инсулиновую помпу, если с момента льготной покупки предыдущего средства прошло не менее четырех лет.
Если до сих пор право выписывать системы мониторинга глюкозы (т. е. передатчики и сенсоры) имели только эндокринологи и педиатры, то с нового года Больничная касса расширит права выписывания таких средств - теперь это смогут делать и врачи внутренних болезней. Расширение прав назначения лечения было необходимо, поскольку в некоторых регионах и медицинских учреждениях именно врачи внутренних болезней занимаются лечением и консультированием взрослых больных с сахарным диабетом I типа.
Впервые Больничная касса профинансирует и новое медицинское средство для лечения ран, которое ускоряет заживление ран и уменьшает боль. „Это автоматизированное устройство, основанное на электрической стимуляции, помогает пациентам при возникновении у них трудноизлечимых язв, которые, несмотря на лечение, не зажили в течение шести месяцев. В большинстве случаев пациентам для лечения обычно требуется одно такое медицинское средство, но в случае повторного лечения Больничная касса также позволяет компенсировать до двух средств“, — сказала Велисте.
Чтобы покрыть возросшие потребности пациентов, с начала нового года Больничная касса увеличит финансирование расходов на приобретение мешков для мочи. Пациенты с уростомой теперь смогут приобретать со скидкой до 50 мешков вместо прежних 18, а пациенты с нарушением мочеиспускания — до 90 мешков вместо 60.
Общее влияние всех изменений на бюджет Больничной кассы составляет примерно 1,8 миллиона евро. В бюджете на 2023 год Больничная касса возмещает расходы на медицинское оборудование на общую сумму около 19 миллионов евро.