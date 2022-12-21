Список льготных медицинских вспомогательных средств расширяется. Это обойдется Больничной кассе в 1,8 млн евро

„С добавлением новых медицинских вспомогательных средств мы расширяем ассортимент компенсируемых средств для пациентов с различными хроническими заболеваниями – например такими как диабет, дисфункция мочевыводящих путей, апноэ во сне, лимфедема и венозная недостаточность. Появятся также новые возможности лечения пациентов, которым необходимы ортезы и ортопедические стельки“, — сказала Кярт Велисте, главный специалист отдела лекарственных средств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы.

Одним из важным обновлений перечня льготных медицинских вспомогательных средств является то, что Больничная касса будет теперь компенсировать расходы пациентов на лечение инсулиновой помпой до достижения ими 26-летнего возраста. „Для молодых людей, которые заботятся о своем здоровье, очень важно, чтобы они могли продолжать лечение помпой, которое они начали в детстве, даже после того, как им исполнится 19 лет. Расширение льготной целевой группы также поддерживает тех 19-25-летних пациентов, которые используют системы мониторинга уровня глюкозы, но при использовании только таких систем контроль над уровнем сахара в крови для таких пациентов остается неполным. Это означает, что уровень глюкозы в крови у них слишком высок или находится за пределами диапазона, установленного для лечения“, — сказала Велисте.

Финансирование Больничной кассы улучшает доступность расходных средств для приборов, необходимых для диабетиков - например, инфузионных средств, резервуаров, комплектов для непрерывного мониторинга глюкозы и сенсоров глюкозы, а также позволяет пациентам приобрести инсулиновую помпу, если с момента льготной покупки предыдущего средства прошло не менее четырех лет.