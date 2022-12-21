Департамент проверил квартиры Таллинна: ситуация неудовлетворительная

„Тревожно, что среди многочисленных недостатков, также были выявлены 19 ванных комнат, где были установлены опасные для жизни газовые колонки. В ванной комнате, где отсутствует вентиляция, газовый прибор не получает достаточно воздуха для сжигания газа. В случае газового оборудования, зависящего от количества воздуха в комнате, его нехватка для процесса горения является наиболее серьезным недостатком. Если воздуха недостаточно, при горении образуется угарный газ. Поэтому очень важно, чтобы в помещении, где находится газовый прибор, была очень хорошая вентиляция“, — пояснила Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.

В ходе проверки внимание уделялось работе газового оборудования, системе подачи воздуха, проверялась работоспособность вентиляции помещений, а также отслеживалось состояние трубопроводов и герметичность соединений, не забывая при этом проверить наличие датчика угарного газа. В основном недостатки были связаны с недостаточным или отсутствующим в помещении воздухообменом. Несоответствующую требованиям газовую установку нельзя использовать до устранения недостатков. Собственник жилого помещения несет ответственность за устранение обнаруженных в квартире недостатков, а после устранения недостатков собственник жилого помещения должен заказать повторный осмотр.

TTJA напоминает, что газовая установка в жилом помещении должна проверяться компетентным лицом каждые четыре года, дымоход также каждые четыре года должен чиститься трубочистом, имеющим профессиональный сертификат. Информацию о проверке газового оборудования можно найти на сайте TTJA , а об очищении труб — на портале систем отопления. Департамент настоятельно просит установить датчик угарного газа в каждом помещении, где используется газовый бойлер (газовый подогреватель воды) или отопительное оборудование, работающее на газе. Подробнее об угарном газе можно прочитать на странице vingugaas.ee.