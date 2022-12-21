На улицах Таллинна появится рождественский общественный транспорт

Специальные автобус, трамвай и троллейбус будут курсировать по уникальным маршрутам так, чтобы все желающие из разных частей города могли удобно добираться до Ратушной площади. „Рождество – это пора мира, заботы и времяпрепровождения с семьей. Во время праздников людей с детьми в городском пространстве становится больше, и они пользуются общественным транспортом. В это особенное время мы хотим наполнить сердца наших клиентов радостью и весельем и поэтому выпускаем на маршруты рождественский транспорт. В рождественском автобусе, трамвае и троллейбусе пассажиров будет приветствовать Дед Мороз, который всех от мала до велика угостит конфетами, с удовольствием послушает стихи и рождественские пожелания“, – сказал член правления TLT Кайдо Падар.

Он также добавил, что во время рождественских праздников на благо бесперебойной услуги общественного транспорта будут трудиться около 1000 человек. „Это наши замечательные водители, подсобные рабочие, работники мойки и другие работники, которые заботятся о том, чтобы таллиннцы и гости столицы во время Рождества могли удобно и безопасно добираться до своих мест назначения. Я призываю в Рождество быть еще более внимательными к согражданам. Недавняя снежная буря показала нам, насколько участливыми и сплоченными могут быть наши люди, когда этого требует ситуация. Оставляйте свои автомобили на праздники дома и пользуйтесь услугами общественного транспорта, который создан, чтобы экономить ваши время и деньги“.

Рождественский автобус начнет курсировать 24 декабря в 10:30 по маршруту Вяйке-Ыйсмяэ – Нымме – Копли – Мустамяэ – Тискре – Вяйке-Ыйсмяэ.

25 декабря рождественский автобус будет ходить по маршруту Стоянка автобусного объединения – Ласнамяэ – Пирита – Мяннику – площадь Вабадузе.

Рождественский трамвай начнет свою работу 24 декабря в 11:05 на маршруте Тонди – Кадриорг – Аэропорт – Тонди и 25 декабря на маршруте Тонди – Кадриорг – Тонди – Суур-Паала – Тонди.