Новости Эстонии
21.12.2022, 15:15

Глава научного совета: „Непонятно, почему люди перестают мыть руки, если правительство перестает им об этом говорить“

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Когда в Украине началась война, коронавирус как будто исчез. Однако это только кажется, и в связи с распространением как коронавируса, так и других вирусных заболеваний, глава научного совета и профессор клеточной биологии Тартуского университета рекомендует снова начать носить маски.

В специальных выпусках Delfi мы подробно рассмотрим самые важные события уходящего года. Слушайте подробное интервью с профессором Тойво Майметсом в нашем подкасте.

Еще в начале года в новостях было довольно привычной история, что проблема коронавируса освещается каждый день или, по крайней мере, еженедельно. Вы вздохнули с облегчением, когда внимание СМИ было отвлечено от научного совета из-за войны в Украине?

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