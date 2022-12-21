21.12.2022, 15:15
Глава научного совета: „Непонятно, почему люди перестают мыть руки, если правительство перестает им об этом говорить“(13)
Когда в Украине началась война, коронавирус как будто исчез. Однако это только кажется, и в связи с распространением как коронавируса, так и других вирусных заболеваний, глава научного совета и профессор клеточной биологии Тартуского университета рекомендует снова начать носить маски.
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