Глава Научного совета: пандемия COVID-19 далека от завершения, а волна РСВ-вирусов и гриппа набирает обороты

Цель заключается в том, чтобы предоставить сектору здравоохранения министерства экспертную информацию в кризисных ситуациях и принимать научно обоснованные решения. Изменений в составе и количестве членов Научного совета не произошло.

Руководитель Научного совета профессор Тойво Майметс отметил, что в него вошли лучшие специалисты, которые благодаря хорошему междисциплинарному сотрудничеству, налаженному в течение года, способны быстро собрать и осмыслить большое количество научной информации. „Каждый ученый хочет прийти на помощь своему народу, когда это нужно, а это особенно необходимо в условиях таких кризисов. Поскольку пандемия COVID-19 в мире далека от завершения, а волна РСВ-вирусов и гриппа набирает обороты, совершенно естественно, что научный совет продолжит сотрудничество, которое до сих пор было весьма успешным“, - пояснил профессор Майметс.

По словам вице-канцлера по вопросам здравоохранения Министерства социальных дел доктора Хейди Аласепп, начиная с лета на министерство возложена ответственность за общегосударственное стратегическое управление кризисом COVID-19. Поэтому то, что Научный совет станет плотнее сотрудничать с антикризисной группой Министерства социальных дел, является логичным шагом.