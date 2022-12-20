Кто отвечает за вывоз снега и кому жаловаться? Отвечает вице-мэр Владимир Свет

„Ситуация сложная“, - с этих слов Владимир Свет начинает описывать сложившуюся в связи с непогодой обстановку в городе. „Больше всего нас беспокоят сегодня дорожки на внутренних дворах. Потому что там основная проблема заключалась в том, что некуда было складировать снег и нужно было его вывозить. Однако это невозможно сделать быстро, так как техника, которую мы используем, арендована, а не принадлежит нашим подрядчикам“, - объясняет Владимир Свет. Дополнительная трудность состоит в том, что эту технику негде арендовать. Со всеми, кто предлагал городу свои услуги, уже заключены договоры. „Город со своей стороны объявил, что готов заказывать вывоз в таких объемах, какие компании могут себе позволить осуществлять. Но я знаю графики по вывозу, поэтому могу заявить, что положение улучшается“.

Другим большим вызовом для коммунальных служб является постоянная смена погодных условий. „Мы вынуждены жить в таких условиях, где у нас за один день выпадает месячная норма осадков, а потом все тает, затем покрывается льдом. Одно дело - это уборка снега, совсем другое - вывоз снега, а борьба с гололедицей - вообще третье. Но я верю, что в итоге справимся со всем“, - отмечает Владимир Свет.

Ведущая программы Каролийна Васли справедливо заметила, что месячная норма осадков за день - не что-то экстраординарное и власти города могли бы уже на этот случай выработать план „Б“. Вице-мэр подчеркивает, что техники в этом году задействовано в городе гораздо больше, чем в прошлом. К тому же с первого декабря начали действовать новые договоры на содержание магистральных дорог, часть из которых предусматривает обслуживание тротуаров. А частота их обслуживания в два раза выше, чем проезжей части.

Что касается ледяных дождей, которые обещают в ближайшее время, то город готов и к ним. Дороги предварительно посыпаны солью, а запасы гранитного щебня пополнены.