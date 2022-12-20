Госконтроль: государство медлит со снятием ограничений на использование муниципальных средств
Хотя административная реформа, проведенная пять лет назад, и укрупнила местные самоуправления, однако придание им большей роли и ответственности задерживается. Государство продолжает в значительной степени ограничивать свободу выбора городов и волостей в использовании денежных средств, а соглашения об увеличении свободы действий – прежде всего, в сфере образования и инфраструктуры – так и не реализованы. Веских аргументов для продолжения ограничений на использование денег нет, и, если государство хочет обеспечить содержательное продолжение административной реформы, необходимо начать больше доверять местным самоуправлениям в финансовых вопросах, считает Государственный контроль в своем аудите, опубликованном сегодня.
„Министерство финансов и различные правительства неоднократно упоминали, что нужны не только более крупные, но и более дееспособные и ответственные местные самоуправления“, – напомнил государственный контролер Янар Хольм. „Слова о том, что городам и волостям следует отводить более значимую роль и более широкую ответственность в выполнении общественных задач, звучали из уст как экспертов, так и политиков. А это также означает и больше свободы для местных самоуправлений в использовании денег, а также сокращение распределения средств с так называемой „адресной метки“ из государственного бюджета“.
В настоящее время города и волости получают почти пятую часть своего дохода из фонда поддержки, правила использования которого заранее определены государством и не могут быть изменены местными самоуправлениями. Из средств фонда поддерживается, например, выплата заработной платы школьным учителям, уход за местными дорогами, а также предоставление определенных социальных услуг и образование по интересам. В 2017 году под руководством Министерства финансов и с одобрения правительства, вместе с объединением волостей, был инициирован план по увеличению финансовой автономии городов и волостей путем снятия ограничений на использование фонда поддержки, финансируемого государством. Однако план отказаться от целевой маркировки субсидий по примеру стран Северной Европы и направить эти деньги в общую доходную базу муниципалитетов не осуществился, хотя он обсуждался почти всеми правительствами с 2017 года.
„Ограничения на использование субсидий показывают, что государство не доверяет выбору местных самоуправлений, поскольку все сферы, в которых могут быть использованы субсидии, касаются местной жизни“, – прокомментировал государственный контролер Янар Хольм. Этот процесс со временем утратил конкретность своих целей, а сроки отодвигались всё дальше и дальше в будущее. Первоначальный срок в 2021 году уже прошел, и в результате дискуссий был установлен новый общий срок – теперь уже в 2035 году.
Госконтроль констатирует, что некоторые министерства постоянно откладывают решения, касающиеся вопроса о фонде поддержки. Из общения с министерствами следует, что они находятся на бесконечной стадии анализа и формирования позиций, хотя с начала процесса прошло уже пять лет. Снятие ограничения на использование средств фонда поддержки несколько раз находилось на рассмотрении правительства Эстонской Республики по инициативе Министерства финансов, но это не привело к каким-либо изменениям, поскольку как Министерство образования и науки, Министерство экономики и коммуникаций и Министерство социальных дел всё еще колеблются. Министерство социальных дел и в прошлом колебалось, но приятно отметить, что недавно было принято решение отменить к 2024 году ограничения на использование субсидии на услугу замещающей и последующей опеки и пособия на похороны, а также внести соответствующие поправки в Закон о социальном обеспечении.
Колеблющаяся позиция министерств вызвана опасением, что после снятия ограничений эти деньги пойдут в местном самоуправлении на что-то другое (например, зарплата учителей будет потрачена на уход за дорогами – или наоборот). Местные самоуправления, в свою очередь, опасаются, что государство введет в этих сферах деятельности, дополнительные требования, которые не будут учитываться моделью финансирования в будущем, после отмены целевого назначения средств.
По результатам аудита Госконтроль констатирует, что веских аргументов в пользу сохранения ограничений на использование субсидий нет. Нет данных, свидетельствующих о том, что положительные сдвиги в субсидируемых областях местной жизни, например рост заработной платы или увеличение числа получателей услуг, произошли именно из-за ограничения свободы местных самоуправлений в использовании субсидий.
Единственным измеримым эффектом от ограничений на их использование является расходование денег в субсидируемой сфере деятельности, но местные самоуправления уже сейчас финансируют эти сферы в большем объеме, чем получают поддержку от государства, и их собственный вклад в последние годы увеличился. Например, собственная доля местных самоуправлений в покрытии расходов на заработную плату учителей в последние годы увеличивалась примерно на 10% быстрее, чем поддержка, получаемая от государства, а вклад местных самоуправлений в финансирование местных дорог увеличивался примерно на 95% (то есть почти вдвое) быстрее.
„Опасения, что финансирование сфер деятельности в местных самоуправлениях резко изменится за счет снятия ограничений на использование субсидий, не кажутся оправданными“, – сказал государственный контролер Янар Хольм. В то же время в долгосрочной перспективе отмена ограничений расширяет возможности направления денег туда, где они наиболее полезны с учетом потребностей местного сообщества, что также создает предпосылки для повышения эффективности использования государственных денег. Разумный выбор между различными областями местной жизни следует делать, прежде всего, путем обсуждения в сообществе.
Общая информация
В фонде поддержки местных самоуправлений есть в общей сложности восемь субсидий на финансирование муниципальных задач: субсидия на содержание общеобразовательных школ, субсидия на содержание местных дорог, субсидия на услугу замещающей и последующей опеки, субсидия на оплату труда педагогов дошкольных учреждений, субсидия на образование по интересам и деятельность кружков по интересам, пособие на похороны, пособие на оказание помощи ребенку с тяжелым и глубоким недостатком здоровья, а также субсидия на бывшие государственные дороги, переданные местным самоуправлениям. На их покрытие в государственном бюджете на 2022 год предусмотрен 461 млн евро, причем большая часть этой суммы уходит на содержание общеобразовательных школ (381 млн евро). Субсидия на содержание общеобразовательных школ, в свою очередь, подразделяется на восемь подвидов (субсидия на заработную плату учителей основной школы, субсидия на заработную плату учителей гимназии и т. п.).
Отмена ограничений на использование вышеупомянутых субсидий была целью почти всех правительств республики после административной реформы. После реформы прошло некоторое время, поэтому Госконтроль проанализировал, что было сделано для достижения этой цели и при каких обстоятельствах цель еще не достигнута.