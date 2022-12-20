Госконтроль: государство медлит со снятием ограничений на использование муниципальных средств

„Министерство финансов и различные правительства неоднократно упоминали, что нужны не только более крупные, но и более дееспособные и ответственные местные самоуправления“, – напомнил государственный контролер Янар Хольм. „Слова о том, что городам и волостям следует отводить более значимую роль и более широкую ответственность в выполнении общественных задач, звучали из уст как экспертов, так и политиков. А это также означает и больше свободы для местных самоуправлений в использовании денег, а также сокращение распределения средств с так называемой „адресной метки“ из государственного бюджета“.

В настоящее время города и волости получают почти пятую часть своего дохода из фонда поддержки, правила использования которого заранее определены государством и не могут быть изменены местными самоуправлениями. Из средств фонда поддерживается, например, выплата заработной платы школьным учителям, уход за местными дорогами, а также предоставление определенных социальных услуг и образование по интересам. В 2017 году под руководством Министерства финансов и с одобрения правительства, вместе с объединением волостей, был инициирован план по увеличению финансовой автономии городов и волостей путем снятия ограничений на использование фонда поддержки, финансируемого государством. Однако план отказаться от целевой маркировки субсидий по примеру стран Северной Европы и направить эти деньги в общую доходную базу муниципалитетов не осуществился, хотя он обсуждался почти всеми правительствами с 2017 года.

„Ограничения на использование субсидий показывают, что государство не доверяет выбору местных самоуправлений, поскольку все сферы, в которых могут быть использованы субсидии, касаются местной жизни“, – прокомментировал государственный контролер Янар Хольм. Этот процесс со временем утратил конкретность своих целей, а сроки отодвигались всё дальше и дальше в будущее. Первоначальный срок в 2021 году уже прошел, и в результате дискуссий был установлен новый общий срок – теперь уже в 2035 году.