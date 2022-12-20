ФОТО | Молодой человек, порезавший свою сожительницу в прошлую среду, до сих пор не найден

„В эти дни мы тщательно проверили версию о том, что мужчина мог намеренно спрятаться, а также версию о том, что его жизни могла угрожать опасность из-за сложных погодных условий, когда он скрылся с места происшествия“, — заявила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. „К сожалению, пока слишком мало доказательств, чтобы полностью подтвердить или опровергнуть ту или иную версию. Мы продолжаем получать звонки от людей каждый день — все они проверены, и в настоящее время ведутся работы по проверке одного из них с помощью дрона. Полиция по-прежнему ждет информацию по номеру 112“.