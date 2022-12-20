ФОТО | Молодой человек, порезавший свою сожительницу в прошлую среду, до сих пор не найден(2)
В прошлую среду вечером в Сууре-Яани Хелар напал с ножом на свою спутницу жизни. Он неоднократно избивал ее.
„В эти дни мы тщательно проверили версию о том, что мужчина мог намеренно спрятаться, а также версию о том, что его жизни могла угрожать опасность из-за сложных погодных условий, когда он скрылся с места происшествия“, — заявила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. „К сожалению, пока слишком мало доказательств, чтобы полностью подтвердить или опровергнуть ту или иную версию. Мы продолжаем получать звонки от людей каждый день — все они проверены, и в настоящее время ведутся работы по проверке одного из них с помощью дрона. Полиция по-прежнему ждет информацию по номеру 112“.
Sakala опубликовал информацию, что во время вчерашней оттепели в окрестностях с помощью дрона искали возможное мертвое тело.
Пострадавшая до сих пор находится в больнице, подтвердили в полиции. Ее состояние немного лучше, чем раньше, также она получает психологическую поддержку. Полиция допросит ее, когда она поправится. На данный момент сотрудники полиции кратко поговорили с ней, настолько, насколько позволяло ее здоровье.