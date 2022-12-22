„Если делаешь планы на 100 лет - образовывай людей“. Оксана Тандит о переходе на эстоноязычное образование(2)
„Я эстонка? Русская? Украинка?“, „Зачем я иду в политику?“, „Не много ли нам железных леди?“. В гости к Анне Сапроненко-Мельдер пришла модельер Оксана Тандит, делающая первые шаги в политической карьере.
Смотрите в выпуске:
00:00 В гостях у RusDelfi модельер Оксана Тандит. Зачем успешному модельеру идти в политику?
03:00 „Политики принимают решения, которые касаются каждого из нас.“
04:30 „Если делаешь планы на 100 лет - образовывай людей“. Оксана Тандит о переходе на эстоноязычное образование.
09:27 Когда известные люди идут в политику - это „приманка“ для электората?
11:48 АС: „Ты не боишься, что тебя там как новенькую и как русскоязычную просто затопчут?“
ОТ: „Одна железная леди - хорошо, а две - лучше!“
16:07 „Мне нравится, когда со мной не согласны.“
19:55 Что такое творческая экономика?
22:40 Развитие экспорта культуры - это инвестиция в страну.
26:30 О коллекции „Победа“, посвящённой надежде на победу Украины.
28:20 Оксана Тандит: „С началом войны я впервые начала задумываться, кто я.“
33:30 „Если Европа открыта и многокультурна, то и Эстония открыта и многокультурна.“