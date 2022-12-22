Смотрите в выпуске:

00:00 В гостях у RusDelfi модельер Оксана Тандит. Зачем успешному модельеру идти в политику?

03:00 „Политики принимают решения, которые касаются каждого из нас.“

04:30 „Если делаешь планы на 100 лет - образовывай людей“. Оксана Тандит о переходе на эстоноязычное образование.

09:27 Когда известные люди идут в политику - это „приманка“ для электората?

11:48 АС: „Ты не боишься, что тебя там как новенькую и как русскоязычную просто затопчут?“

ОТ: „Одна железная леди - хорошо, а две - лучше!“

16:07 „Мне нравится, когда со мной не согласны.“

19:55 Что такое творческая экономика?

22:40 Развитие экспорта культуры - это инвестиция в страну.

26:30 О коллекции „Победа“, посвящённой надежде на победу Украины.

28:20 Оксана Тандит: „С началом войны я впервые начала задумываться, кто я.“

33:30 „Если Европа открыта и многокультурна, то и Эстония открыта и многокультурна.“