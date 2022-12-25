Чем обернулись заоблачные цены на топливо: количество пассажиров общественного транспорта резко выросло(8)
„Когда цена за полный бак бензина дошла до 70 евро, я подумала, с какой стати я сжигаю собственные деньги“, - сказала изданию Eesti Päevaleht Ханна, отказавшаяся от поездок на личном автомобиле и пользующаяся теперь общественным транспортом.
Еще весной жительница Таллинна Ханна (35) задумалась о том, что имеет смысл отказаться от поездок на автомобиле, тем более, что передвигаться по городу — пешком, на велосипеде, общественном транспорте или электричке — можно бесплатно. Ведь только за счет поездок на автобусе она сэкономит в месяц 140 евро. Две недели назад столичная жительница Анн (30) и вовсе решила продать личный автомобиль, который простаивает последние полгода из-за того, что топливо стоит очень дорого. Теперь Анн пользуется общественным транспортом или в случае необходимости арендным автомобилем. Девушка уже подсчитала, что только на топливе она ежемесячно экономит 80 евро.