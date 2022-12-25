Чем обернулись заоблачные цены на топливо: количество пассажиров общественного транспорта резко выросло

Еще весной жительница Таллинна Ханна (35) задумалась о том, что имеет смысл отказаться от поездок на автомобиле, тем более, что передвигаться по городу — пешком, на велосипеде, общественном транспорте или электричке — можно бесплатно. Ведь только за счет поездок на автобусе она сэкономит в месяц 140 евро. Две недели назад столичная жительница Анн (30) и вовсе решила продать личный автомобиль, который простаивает последние полгода из-за того, что топливо стоит очень дорого. Теперь Анн пользуется общественным транспортом или в случае необходимости арендным автомобилем. Девушка уже подсчитала, что только на топливе она ежемесячно экономит 80 евро.

Живущий в районе Каламая Маргус (30) и его жена тоже пришли к единому мнению, что комфортом можно поступиться и пересесть с личного авто на автобусы-троллейбусы-трамваи, а то и вовсе передвигаться на своих двоих. Так что теперь каждый месяц семья экономит до 70 евро. Из соображений экономии жительница столичного района Пельгулинна Кертту (28) тоже выбрала общественный транспорт, экономя каждый месяц до 100 евро. Таллиннец Сильвер (45) решил, что сейчас, когда зависимость Европы от российской нефти на руку России, воюющей с Украиной, не стоит расходовать бензин для поездок на концерты в другой город.