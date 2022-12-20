Поезда Elron переполнены, люди едут стоя. На Рождество на нарвском направлении добавят дополнительные отправления(1)
Зачастую поезда Elron настолько переполнены, что людям приходится стоять на протяжении всего долгого пути. Несмотря на то, что к Рождеству было добавлено два новых рейса, улучшений стоит ждать не раньше 2024 года, когда прибудут новые поезда.
„Сегодня в парке поездов Elron 37 поездов, которые обслуживают пассажиров по всей Эстонии. У нас более 240 отправлений в день, и мы ежедневно обслуживаем по 200 000 пассажиров“, — говорит руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кулдеркнуп. По ее словам, поезда спроектированы и сертифицированы таким образом, что в них есть и сидячие места, и стоячие места. Также сотрудники Elron ежедневно отслеживают ситуацию в поездах. „По возможности мы отправляем более длинные поезда в пиковые периоды, но все-таки нам приходится учитывать размер имеющегося парка поездов“, — поясняет представитель компании.
На Рождество Elron добавила два рейса на линии Таллинн-Нарва-Таллинн: один из Таллинна, другой из Нарвы. „На этой неделе в четверг, 22 декабря, и в пятницу, 23 декабря, по маршруту Таллинн-Нарва-Таллинн будут курсировать дополнительные экспресс-поезда. Рейс 22 отправляется из Таллинна в 19:55, а рейс 23 отправляется из Нарвы в 20:45. По этому же расписанию пассажиры будут обслуживаться в понедельник, 26 декабря“, — сообщила Кулдеркнуп. Нарва была выбрана потому, что на данной линии совершается менее десяти рейсов в день. Для сравнения: по маршруту Таллинн-Тарту-Таллинн ежедневно совершается более 20 рейсов.
Улучшение ситуации ожидается в 2024 году, когда в Эстонию прибудут шесть новых электропоездов. К 2027 году парк поездов Elron пополнится еще десятью электропоездами. „Это даст возможность оптимизировать расписание и улучшить обслуживание пассажиров“, — объясняет Кулдеркнуп.
В исключительных случаях для доставки пассажиров до места назначения используются автобусы
Вечером в пятницу, 16 декабря, поезд номер 17 Тарту-Таллинн был опять переполнен, и тем пассажирам, которым было трудно стоять до Таллинна, предложили возможность пересесть на автобус в Тапа. Кулдеркнуп заверила, что пассажирам поезда была предложена дополнительная возможность, чтобы каждый мог добраться до нужного пункта назначения. „Это решение было принято первый раз, его рентабельность анализируется“, — отметила она она. Пассажиры, которые хотят занять определенное место, могут приобрести билет в 1-й класс.
При замене поезда автобусом или в случае, если человеку придется стоять всю дорогу, стоимость проезда Elron не компенсирует. „Мы предлагаем компенсацию пассажирам, чей рейс задерживается более чем на 30 минут. Для возврата пассажиру следует заполнить форму на сайте. Если поездка была заменена автобусом или если Elron использовал автобус в качестве дополнительного транспорта, то билет на поезд, ранее приобретенный в другом транспортном средстве, также действителен“, — пояснила Кулдеркнуп.