Поезда Elron переполнены, люди едут стоя. На Рождество на нарвском направлении добавят дополнительные отправления

„Сегодня в парке поездов Elron 37 поездов, которые обслуживают пассажиров по всей Эстонии. У нас более 240 отправлений в день, и мы ежедневно обслуживаем по 200 000 пассажиров“, — говорит руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кулдеркнуп. По ее словам, поезда спроектированы и сертифицированы таким образом, что в них есть и сидячие места, и стоячие места. Также сотрудники Elron ежедневно отслеживают ситуацию в поездах. „По возможности мы отправляем более длинные поезда в пиковые периоды, но все-таки нам приходится учитывать размер имеющегося парка поездов“, — поясняет представитель компании.

На Рождество Elron добавила два рейса на линии Таллинн-Нарва-Таллинн: один из Таллинна, другой из Нарвы. „На этой неделе в четверг, 22 декабря, и в пятницу, 23 декабря, по маршруту Таллинн-Нарва-Таллинн будут курсировать дополнительные экспресс-поезда. Рейс 22 отправляется из Таллинна в 19:55, а рейс 23 отправляется из Нарвы в 20:45. По этому же расписанию пассажиры будут обслуживаться в понедельник, 26 декабря“, — сообщила Кулдеркнуп. Нарва была выбрана потому, что на данной линии совершается менее десяти рейсов в день. Для сравнения: по маршруту Таллинн-Тарту-Таллинн ежедневно совершается более 20 рейсов.

Улучшение ситуации ожидается в 2024 году, когда в Эстонию прибудут шесть новых электропоездов. К 2027 году парк поездов Elron пополнится еще десятью электропоездами. „Это даст возможность оптимизировать расписание и улучшить обслуживание пассажиров“, — объясняет Кулдеркнуп.

В исключительных случаях для доставки пассажиров до места назначения используются автобусы