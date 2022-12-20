Контавейт вынуждена пропустить турнир в Дубае

В соревнованиях принимают участие 17 теннисистов, участники делятся на четыре команды. Формат соревнований предусматривает, что одиночные, и парные матчи играются в два сета. В финале две лучшие команды встретятся друг с другом, чтобы определить победителя.

Контавейт должна был играть в команде Hawks вместе с Еленой Рыбакиной (21-е место в WTA), Александром Зверевым (12-е место в ATP) и Домиником Тимом (102-е место в ATP), но не сможет участвовать из-за болезни, подтвердили ERR в команде Контавейт.

Для эстонки турнир начался бы с парного матча во вторник, когда ей и Тиму предстояло встретиться с Григором Димитровым и Паулой Бадоса. Ее заменит в команде уроженка Румынии Сорана Кырстя.