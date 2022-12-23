Новости Эстонии
23.12.2022, 09:25

Фракции Рийгикогу готовы снизить НДС на лекарства от рака

 
Оставшееся в Рийгикогу время Виктория Ладынская-Кубитс использует для улучшения ситуации с лечением рака.
Оставшееся в Рийгикогу время Виктория Ладынская-Кубитс использует для улучшения ситуации с лечением рака.
ФОТО: kollaaž | Delfi Meedia

Проект, облегчающий трудности фондов лечения рака, поддержали депутаты от всех фракций Рийгикогу, в январе он пройдет первое чтение, пишет Eesti Päevaleht.

Государство не может найти деньги для лечения всех больных раком. Фонд лечения рака помогает, оплачивая чрезвычайно дорогое лечение больных, но в то же время помогает увеличить казну государства за счет уплаты НДС. За девять лет работы фонд лечения рака „Подаренная жизнь“ (Kingitud Elu) пополнил государственную казну на 1,5 миллиона евро.

Депутат парламента Виктория Ладынская-Кубитс (Isamaa), однако, хочет изменить ситуацию. За ней стоят народные избранники от всех фракций Рийгикогу. „Один из моих последних, но душераздирающих политических шагов в Рийгикогу“, — написала она на своей стене в Facebook.

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