Фракции Рийгикогу готовы снизить НДС на лекарства от рака

Государство не может найти деньги для лечения всех больных раком. Фонд лечения рака помогает, оплачивая чрезвычайно дорогое лечение больных, но в то же время помогает увеличить казну государства за счет уплаты НДС. За девять лет работы фонд лечения рака „Подаренная жизнь“ (Kingitud Elu) пополнил государственную казну на 1,5 миллиона евро.