Союз топливных фирм: из-за нового решения ЕС на заправках Эстонии сильно вырастут цены

По мнению исполнительного директора союза Марта Раамата, за громкими словами скрывается элементарное повышение налога на моторное топливо на общеевропейском уровне. „На самом деле не имеет значения, с чем мы имеем дело: с „рыночной“ налоговой мерой, как это расширение торговли квотами на выбросы преподносится, либо с фиксированной суммой, в итоге повышение цены все равно оплачивает потребитель“, - считает Раамат.

Согласно договоренности, цену тонны CO2 для транспортного топлива можно поднять до 45 евро „При сгорании одного литра моторного бензина выделяется 2,2 кг СО2, в случае более энергоемкого дизельного топлива — 2,6 кг. С учетом налога с оборота максимальное повышение цены для потребителей моторного бензина составит 12 центов за литр, а цена дизельного топлива может увеличиться на 14,5 центов“, - пояснил Раамат.

По его словам, ближайшие годы будут крайне болезненными для эстонских потребителей. „Сегодня для автомобильного бензина у нас налоговая ставка уже выше, чем в среднем по Европе, а, если исходить из текущих планов, то акциз на дизельное топливо в 2027 году также вырастет до уровня ТОП-5 по ЕС. Таким образом, чисто за счет налоговых повышений дизельное топливо на заправках станет дороже более чем на 25 центов“, — говорит Раамат.

По его мнению, резкое повышение акцизов вместе с торговлей выбросами может негативно сказаться на конкурентоспособности экономики Эстонии. Кроме того, повышение налогов болезненнее всего скажется на менее обеспеченных людях. Например, жители сельской местности в силу специфики места жительства сильнее зависят от возможности использования личного транспорта.

