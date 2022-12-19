19.12.2022, 20:45
Запасы резус-отрицательной крови группы 0 в PERH упали до критически низкой отметки(4)
„Наши запасы крови сократились до критического предела, но даже одна сдача крови может спасти жизни нескольких человек, поэтому сейчас важен вклад каждого донора, - сказала руководитель центра крови Лиллеп. - Рождество - это время подарков, и что может быть более благим делом, чем подарить кому-то дни жизни!“
Центр крови ждет доноров при первой возможности сдать кровь в ближайшем пункте сдачи крови. Прежде рекомендуют забронировать время визита на сайте центра крови.