Новости Эстонии
19.12.2022, 20:45

Запасы резус-отрицательной крови группы 0 в PERH упали до критически низкой отметки

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ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В центре крови Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) до критически низкой отметки упали запасы резус-отрицательной крови группы 0. Кроме того, необходима помощь доноров крови 0 и А с положительным резус-фактором, сообщает rusERR.

„Наши запасы крови сократились до критического предела, но даже одна сдача крови может спасти жизни нескольких человек, поэтому сейчас важен вклад каждого донора, - сказала руководитель центра крови Лиллеп. - Рождество - это время подарков, и что может быть более благим делом, чем подарить кому-то дни жизни!“

Центр крови ждет доноров при первой возможности сдать кровь в ближайшем пункте сдачи крови. Прежде рекомендуют забронировать время визита на сайте центра крови.

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