Внимание! На Таллинн обрушится ледяной дождь

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, партнерам города дано указание находиться в состоянии повышенной готовности к борьбе с гололедом в условиях ледяного дождя, в особенности в наиболее опасных местах, таких как подъемы и лестницы. „На наиболее активно используемых 286 городских остановках общественного транспорта установлены контейнеры с крошкой, чтобы при необходимости люди могли использовать ее для борьбы с гололедом на месте. В случае ледяного дождя партнеры города установят в местах, представляющих наибольшую опасность, дополнительные мешки с гранитной крошкой, районные управы также распределят их среди квартирных товариществ, - сказал Сульг. – Просим всех участников движения быть предельно осторожными, потому что движение по проезжей части и тротуарам в условиях ледяного дождя становится сложным и опасным. Рекомендуем горожанам завтра хорошо продумать свои поездки и по возможности ограничить их“.