Магазин: жители Эстонии стали употреблять больше продуктов с истекшим сроком „лучше до“

По словам Йоозепа Кальюла, основателя Sumena, объём продаж растёт с каждым днём, и в декабре магазин рассчитывает уберечь от утилизации минимум 40 000 единиц товара, т. е. 10 тонн продуктов питания. „В ноябре и в первой половине декабря в связи с предстоящими праздниками больше всего выросли продажи сладостей“, – сказал Кальюла.

В ноябре магазин Sumena помог спасти от утилизации много товаров с приближающимся или истёкшим сроком „лучше до“, в том числе 6000 пачек чипсов, 5000 плиток шоколада и 3500 булочек.

„Сейчас мы продаём только в интернете, но, поскольку интерес к магазину очень высок, мы намерены в ближайшее время открыть в Таллинне свой первый настоящий магазин“, – сказал Кальюла.

„Сейчас, когда цены постоянно растут, люди стараются экономить деньги, а спасаемые нами продукты на 70-80% дешевле, чем в магазинах. В Эстонии ежегодно выбрасывается около 167 000 тонн продуктов питания на сумму 164 миллиона евро, большую часть этих продуктов, на самом деле, ещё можно было бы употребить. Как правило, качество и характеристики продуктов, имеющих маркировку „лучше до“, остаются неизменными ещё месяцы или даже годы после наступления этого срока“, – пояснил Кальюла.

„Одна из наиболее важных для нас целей — изменить отношение людей. Люди не должны думать, будто в покупке продуктов, у которых приближается срок „лучше до“, есть что-то странное. На самом деле, это очень разумно как с точки зрения пользы для природы, так и возможности сэкономить сотни евро покупателям“, — добавил Кальюла.

Магазин Sumena.ee запустили два молодых предпринимателя с „зелёным“ менталитетом – Йоозеп Кальюла и Оливер Себастьян Ламп. Сейчас в ассортименте Sumena около трёх сотен продуктов: от сладостей и соков до сухих продуктов, товаров красоты и кормов для животных.