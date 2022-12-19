Поддержка EKRE падает второй месяц подряд. Политолог: партия должна решить, кем для них является русский избиратель

Политолог Тынис Саартс говорит, что поддержка EKRE русскоязычными избирателями и раньше была нестабильной. „Например, перед местными выборами 2021 года поддержка партии среди неэстонцев выросла почти до 20%, но EKRE не смогла реализовать это в виде результатов выборов: в городах Ида-Вирумаа (включая Нарву) им не досталось мест в горсобрании, а потому их рейтинг упал довольно быстро“, — описывает он ситуацию и добавляет, что нечто подобное, хотя и в другом ключе, происходит и сейчас. „Своими тезисами о войне в Украине (о том, что EKRE занимает нейтральную позицию и выступает за мир) они достигли целевой группы, но следующие заявления, где они требовали запретить использование русского языка в общественных местах, вызвали разные эмоции у русскоязычных избирателей“, — объясняет Саартс.

Он считает, что такие взлеты и падения останутся нормой, потому что российским избирателям сложно полностью доверять политической партии, которая одной рукой пытается их обнять, а другой отталкивает. „Пока в рядах EKRE нет русскоязычных политиков, последовательно работающих с этой конкретной группой избирателей, а собственная элита EKRE не может решить, являются ли эстонские русские их потенциальными новыми избирателями или скорее сомнительной „пятой колонной“, ничего не изменится“, — оценивает положение Саартс.

Партия реформ уверенно сохраняет популярность

Проведенный Kantar Emor по заказу ERR опрос показал, что самой популярной партией в декабре была Партия реформ, которую поддержали 30 процентов избирателей. EKRE была на втором месте с 18 процентами, но поддержка EKRE упала за последние два месяца c 25 процентов до вышеупомянутых 18. В ноябре у них было 22 процента сторонников. Декабрьские 18 процентов — это тот же уровень для EKRE, что и в летние месяцы.