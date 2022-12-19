Viking Line сократит более 180 сотрудников

Viking Line принял решение перевести курсирующее под эстонским флагом судно Viking XPRS под финский флаг. Скорее всего, решение связано с продажей корабля Rosella греческой компании Aegean Sealines Maritime Co.

По словам советника по коммуникации Кассы по безработице Лаури Кооля, сокращения в основном коснутся персонала, обслуживающего судно.

„Это администраторы, электрики, повара, кладовщики, продавцы, официанты-бармены и другие“, — сказал Кооль. Кроме них, будут сокращены администраторы ресторанов, стюарды, старшие матросы, старшие мотористы и охранники.

Работы лишатся 184 сотрудника Viking XPRS. По словам Кооля, расторжение трудовых договоров планируется в феврале и марте 2023 года.

Сокращенные рабочие могут попробовать предложить свою кандидатуру для работы на финском судне, но работа там им не гарантируется. По словам главы Эстонского независимого профсоюза моряков Юри Лембера, трудоустроиться туда имеют шанс только только избранные, сообщает ERR.



