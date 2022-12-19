ВИДЕО | Крики, переживания и радость. Как RusDelfi смотрел футбол с Воскобойниковым и Бегларишвили

В воскресенье состоялся главный матч чемпионата мира между сборной Франции и Аргентины. Игра была полна эмоций, переживаний и драматической развязки, где аргентинская сборная одержала победу в серии пенальти.

Редакция RusDelfi в честь этого знаменательного события собралась в баре BeerGarden, где велась онлайн-трансляция матча. Мероприятие проходило совместно с футбольным клубом „Левадия“.

На входе посетители заведения могли поучаствовать в розыгрыше призов, для этого нужно было предсказать точный счет поединка, победителей оказалось двое, они и получили в подарок футболку таллиннской команды и другие призы от Delfi.

Финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, по мнению многих экспертов и болельщиков, стал самым зрелищным за долгие годы. Аргентинцы и французы прекрасно понимали цену ошибки и играли очень осторожно, заставляя всех посетителей бара вздрагивать от каждого момента.

Когда команды уходили на перерыв при счете 2:0 в пользу Аргентины, казалось, что еще час, и можно будет поздравлять Лионеля Месси и Аргентину с долгожданным Кубком мира.

Но футбол очень непредсказуемая игра. Одна небольшая ошибка аргентинцев в обороне, и игра перевернулась с ног на голову. На 80-й минуте Киллиан Мбаппе сначала реализовал пенальти и сравнялся с Месси по забитым голам на турнире (по 6), а через две минуты забил еще один мяч после провала Аргентины в обороне — 2:2! И уже 7 голов у Мбаппе.

Продолжение спектакля было отложено на дополнительное время. На 109-й минуте свой второй гол в матче забил Лионель Месси и, казалось, что теперь-то точно все: Аргентина завоевала третий титул чемпионов мира в истории. Но за четыре минуты до конца дополнительного времени забила и Франция: свой хет-трик оформил Килиан Мбаппе, забивший с пенальти — 3:3!

Все решалось в серии пенальти. И все-таки судьба решила вознаградить за футбольное мастерство, старание, любовь к футболу и болельщикам Лионеля Месси и сборную Аргентину.