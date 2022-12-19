Воскобойников о финале ЧМ-2022: хочется стереть себе память и посмотреть это снова!
В воскресенье в Катаре состоялся финал чемпионата мира по футболу, где сборная Аргентины в драматичном матче обыграла Францию в серии пенальти. Журналисты RusDelfi смотрели матч вместе с футбольными экспертами „Левадии“ и фанатами футбола. После игры своими впечатлениями поделились эксперт Владимир Воскобойников и игрок „Левадии“ Закария Бегларишвили.
Сборная Аргентины обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре и завоевала свой третий в истории трофей чемпионов мира. Игра наполнена драматизмом и самыми разными эмоциями. Там было все: красивые голы, пенальти, камбэки и горечь разочарования, итоговый счет 3:3. Все решалось в серии пенальти, где сильнее оказались Аргентинцы 4:2.
После игры своими впечатлениями поделились эксперт Владимир Воскобойников и лучший бомбардир чемпионата Эстонии, один из ключевых игроков „Левадии“ - Закария Бегларишвили.
„Я очень рад был увидеть такой яркий финал, в котором было все, что надо, таким и должен быть решающий матч чемпионата мира. Самое главное это то, что Месси наконец-то выиграл долгожданный трофей. Серия пенальти - это скорее лотерея, но все сложилось в пользу Аргентины“, — сказал Закария Бегларишвили после матча.
„Я думаю, что такой финал футбольный мир и болельщики не видели очень давно. На мой взгляд, это лучший матч за последние несколько лет уж точно и хочется просто стереть себе память и посмотреть его снова. Сам я болел за Аргентину и очень хотел, чтобы она выиграла. В двойне приятно и то, что они в таком эмоциональном и драматичном матче обыграли действующего чемпиона мира. Они позволили французам счет сравнять, но смогли собраться, продемонстрировали отличную командную игру и огромное желание и в итоге одержали победу, вполне справедливо и заслуженно“, — сказал Владимир Воскобойников.
Просмотр матча состоялся в баре BeerGarden и не обошелся без ярких эмоций и криков поддержки, что привело к потере голоса: „Под конец матча голос действительно подсел. Финал подарил нам нереальные эмоции, это было офигенно и мне кажется после таких матчей у людей и появляется любовь к футболу“, — сказал Воскобойников немного севшим голосом.
По мнению Воскобойникова футболисты сделали все, чтобы футбольные болельщики насладились финалом по полной программе: „Самое классное, что и Месси и Мбаппе смогли проявить себя, как и молодые звёздочки обеих сборных, перевернув игру с ног на голову и подарив нам настоящий праздник“.
Чемпионат мира закончился, месяц футбола пролетел незаметно: „После таких матчей наступает грусть, ты привыкаешь к футбольному празднику, а теперь он закончился. Чемпионат мира впервые прошел зимой и благодаря этому ты не замечал мрачноватой эстонской погоды, которая у нас, как правило, стоит в это время и с нетерпением ждал новых матчей“, - с грустью сказал Владимир.
Прошедший чемпионат мира подарил нам много эмоций и сенсаций, а теперь это уже история, о которой будут вспоминать не раз.
„Многие сборные приезжали на мундиаль совсем не ради футбола и в итоге уехали домой, а кто действительно хотел играть в футбол, вышли в финал, ну а те, кто больше всего хотели, те и выиграли. Если говорить в целом, то мне жалко вылета бразильцев, которые показывали действительно классный, яркий футбол и очень хотелось, чтобы марокканцы заняли третье место, но в целом все прошло отлично и финал оказался такой вишенкой на торте“, — подвел итоги чемпионат мира Владимир Воскобойников.
Сборная Аргентины завоевала свой третий титул чемпионов мира и обошла по этому показателю сборную Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия. „Самое главное, что Аргентина выиграла и Месси теперь можно смело назвать королем футбола на следующие лет 50 уж точно“, — добавил в конце Воскобойников.