Чемпионат мира закончился, месяц футбола пролетел незаметно: „После таких матчей наступает грусть, ты привыкаешь к футбольному празднику, а теперь он закончился. Чемпионат мира впервые прошел зимой и благодаря этому ты не замечал мрачноватой эстонской погоды, которая у нас, как правило, стоит в это время и с нетерпением ждал новых матчей“, - с грустью сказал Владимир.

„Многие сборные приезжали на мундиаль совсем не ради футбола и в итоге уехали домой, а кто действительно хотел играть в футбол, вышли в финал, ну а те, кто больше всего хотели, те и выиграли. Если говорить в целом, то мне жалко вылета бразильцев, которые показывали действительно классный, яркий футбол и очень хотелось, чтобы марокканцы заняли третье место, но в целом все прошло отлично и финал оказался такой вишенкой на торте“, — подвел итоги чемпионат мира Владимир Воскобойников.



Сборная Аргентины завоевала свой третий титул чемпионов мира и обошла по этому показателю сборную Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия. „Самое главное, что Аргентина выиграла и Месси теперь можно смело назвать королем футбола на следующие лет 50 уж точно“, — добавил в конце Воскобойников.