27.12.2022, 09:20
Бедные рожают для богатых. Медицинские светила Эстонии замешаны в сомнительном бизнесе с суррогатным материнством(2)
ФОТО: Florence Buckwell
В ходе международного расследования выяснилось, что сеть клиник, агентств по искусственному оплодотворению и суррогатному материнству под названием New Life предлагает клиентам из богатых стран возможность купить ребенка недорого, пишет газета Eesti Päevaleht.
Связанные с глобальной сетью New Life учреждения действуют в четырех частях света. К налаживанию бизнеса причастны эстонские и грузинские бизнесмены и ученые, хотя одного собственника, которому принадлежат эти учреждения, нет. Агентства находят суррогатных матерей, которые испытывают финансовые трудности и оказались в безвыходном положении. В клиниках, зарегистрированных как отдельные юридические лица, женщин проводят процедуры ЭКО.