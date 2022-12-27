Новости Эстонии
27.12.2022, 09:20

Бедные рожают для богатых. Медицинские светила Эстонии замешаны в сомнительном бизнесе с суррогатным материнством

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По мнению юристов, контракты, заключаемые с суррогатными матерями и родителями, заказывающими у них детей, являются юридически ничтожными и даже преступными.
По мнению юристов, контракты, заключаемые с суррогатными матерями и родителями, заказывающими у них детей, являются юридически ничтожными и даже преступными.
ФОТО: Florence Buckwell

В ходе международного расследования выяснилось, что сеть клиник, агентств по искусственному оплодотворению и суррогатному материнству под названием New Life предлагает клиентам из богатых стран возможность купить ребенка недорого, пишет газета Eesti Päevaleht.

Связанные с глобальной сетью New Life учреждения действуют в четырех частях света. К налаживанию бизнеса причастны эстонские и грузинские бизнесмены и ученые, хотя одного собственника, которому принадлежат эти учреждения, нет. Агентства находят суррогатных матерей, которые испытывают финансовые трудности и оказались в безвыходном положении. В клиниках, зарегистрированных как отдельные юридические лица, женщин проводят процедуры ЭКО.

Известный эстонский ученый, основатель и совладелец нескольких таких клиник, сказал изданию Eesti Päevaleht, что стал жертвой кражи идентичности. Однако в рекламе услуг суррогатного материнства до сих пор используется его имя и его лицо. К моменту выхода настоящей статьи в свет адвокат, представляющий интересы ученого, потребовал, чтобы клиники удалили с сайтов информацию, касающуюся эстонского ученого.

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