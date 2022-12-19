19.12.2022, 11:45
Часть больных раком пациентов государство оставляет умирать(37)
Глава Больничной кассы: денег на всех не хватает
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам руководителя фонда лечения рака „Подаренная жизнь“ (Kingitud Elu) Тойво Тянавсуу, он не понимает, как они помогут всем нуждающимся тремя миллионами евро, но Больничная касса не справляется с большей нагрузкой. Глава Больничной кассы пояснил, что главная проблема – это система солидарности, пишет Eesti Päevaleht.
„И „Подаренная жизнь“, и детский фонд [Клиники Тартуского университета], и фонд поддержки Таллиннской детской больницы очень помогают жителям Эстонии. Они занимают очень важное место в нашей системе здоровья населения“, — сказал глава Больничной кассы Райн Лаане. Его семья делает постоянные пожертвования в эти три фонда.