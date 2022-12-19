Часть больных раком пациентов государство оставляет умирать

По словам руководителя фонда лечения рака „Подаренная жизнь“ (Kingitud Elu) Тойво Тянавсуу, он не понимает, как они помогут всем нуждающимся тремя миллионами евро, но Больничная касса не справляется с большей нагрузкой. Глава Больничной кассы пояснил, что главная проблема – это система солидарности, пишет Eesti Päevaleht.