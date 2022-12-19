Новости Эстонии
19.12.2022, 11:45

Часть больных раком пациентов государство оставляет умирать

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Глава Больничной кассы: денег на всех не хватает
По словам главы Больничной кассы Райна Лаане, необходимо поддерживать работоспособность всей системы здравоохранения.
По словам главы Больничной кассы Райна Лаане, необходимо поддерживать работоспособность всей системы здравоохранения.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

По словам руководителя фонда лечения рака „Подаренная жизнь“ (Kingitud Elu) Тойво Тянавсуу, он не понимает, как они помогут всем нуждающимся тремя миллионами евро, но Больничная касса не справляется с большей нагрузкой. Глава Больничной кассы пояснил, что главная проблема – это система солидарности, пишет Eesti Päevaleht.

„И „Подаренная жизнь“, и детский фонд [Клиники Тартуского университета], и фонд поддержки Таллиннской детской больницы очень помогают жителям Эстонии. Они занимают очень важное место в нашей системе здоровья населения“, — сказал глава Больничной кассы Райн Лаане. Его семья делает постоянные пожертвования в эти три фонда.

Но количество постоянных жертвователей иссякло. По сравнению с тем, что было на пике, половина постоянных жертвователей отказалась от поддержки фонда, и, таким образом, фонду лечения рака не хватает полмиллиона евро.

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