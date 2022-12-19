Собираетесь купить петарды по интернету ? Отправка пиротехники обычной почтой запрещена!
В декабре Налогово-таможенный департамент обнаружил в почтовых отправлениях сотни пиротехнических изделий, на приобретение которых заказчик не имел законного права. В связи с этим Департамент защиты прав потребителей и технического надзора обращает внимание на то, что в Эстонии запрещена отправка пиротехнических изделий обычной почтой.
„В преддверии Нового года увеличилось число покупок пиротехнических изделий в Интернете, в том числе и в зарубежных интернет-магазинах. Требования к продаже пиротехнических изделий различаются от страны к стране, поэтому в вашей корзине могут оказаться товары, приобретение и использование которых в Эстонии запрещено или требует специального разрешения. Обращаем ваше внимание, что отправка пиротехнических изделий по почте в Эстонии запрещена – их задерживают на таможне и проверяют право заказчика на приобретение изделия. При обнаружении нарушения может быть заведено дело о проступке и уничтожение заказанной продукции“, — пояснила руководитель технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, Ингрид Тейнемаа.
Правила безопасности при использовании пиротехнических изделий можно найти на сайте департамента: