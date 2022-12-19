ЧП и криминал
19.12.2022, 07:11

В Ряпина при пожаре в доме погиб живущий один мужчина, он стал 45 погибшим в огне за этот год

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня после полуночи при тушении пожара в жилом доме в Ряпине было обнаружено тело мужчины, который проживал в доме один.

В воскресенье в 23:12 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в городе Ряпина горит двухэтажный жилой дом. По предварительной информации, возгорание шло с крыши. Приехавшая первой бригада скорой помощи подтвердила, что дом горел полным пламенем.

В 23:28 соседи сообщили, что на втором этаже дома проживает мужчина. В 00:09 в ходе спасательных работ был обнаружен мертвый человек. Единственные родственники покойного, должно быть, жили где-то в России. В доме был работающий дымовой датчик. Пожар локализовали в 00:55.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно, факты будут установлены в ходе дальнейших разбирательств. В этом году это уже 45-й человек, погибший в результате пожара.

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