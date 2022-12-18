На смену снежным завалам идет гололедица: переменчивая погода вызывает головную боль у коммунальщиков

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, партнеры города по-прежнему принимают меры по уборке снега и предотвращению образования гололеда на крупных улицах, однако все участники движения должны быть осторожными. „На дорогах может появиться больше слякоти, для борьбы с гололедом применяют соль, несмотря на принятые меры просим участников движения выбрать соответствующую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и запастись терпением, так как путь может занять больше времени, - уточнил Сульг. Также продолжается вывоз снега с узких дорог и тротуаров, участникам движения необходимо считаться с этим - в особенности в вечернее и ночное время.

Владельцам недвижимости рекомендуем расчистить прилегающие тротуары от слякоти, а при возникновении гололеда использовать гранитную крошку. Всем собственникам недвижимости необходимо следить за тем, чтобы на крышах и террасах не скапливался снег, а также очищать крыши от снега и опасных сосулек, которые представляют опасность для пешеходов. В то же время нельзя оставлять сброшенный снег на тротуарах или проезжей части, нужно убирать его, чтобы не препятствовать движению“.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку многих тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен осуществлять и противогололедную обработку тротуаров. Для борьбы с гололедом следует использовать гранитную крошку диаметром 2–6 мм. Использование золы, песка или хлоридов не допускается. Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ.

С вопросами и замечаниями по поводу обслуживания улиц можно обращаться по номеру городской помощи 14410.