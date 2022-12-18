18.12.2022, 12:19
ФОТО | Ночью в жилом доме Виймси вспыхнул пожар, спасатели отреагировали усиленными ресурсами(3)
Ночью в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Виймси горит жилой дом. Из дома были Эвакуированы 10 человек, никто не пострадал.
Звонок в центр тревоги поступил в 1:20 По словам информатора, в доме могло быть семеро детей.
В общей сложности на сообщение отреагировали семь спасательных групп, оперативный дежурный и три добровольных спасательных команды. С помощью спасателей из здания эвакуировали 10 человек, пострадавших нет.
Пожар был локализован в 04:08 и потушен в 05:27. Причина пожара устанавливается.