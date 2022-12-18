В ночь на воскресенье в пожаре погиб мужчина

В 01:01 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Кабристе, Пярнумаа, горит одноэтажный жилой дом, в здании может находиться человек. На момент прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. Спасатели сразу же приступили к тушению и проникли внутрь.