18.12.2022, 12:00
В ночь на воскресенье в пожаре погиб мужчина
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 18 декабря, после полуночи при пожаре в жилом доме в Пярнумаа погиб мужчина, передает ERR.
В 01:01 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Кабристе, Пярнумаа, горит одноэтажный жилой дом, в здании может находиться человек. На момент прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. Спасатели сразу же приступили к тушению и проникли внутрь.
В 01:33 в ходе спасательных работ в доме был обнаружен пострадавший, которого передали скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь мужчине, которого вынесли из здания.