Новости Эстонии
18.12.2022, 09:24

Спешите! Сегодня в Пыхья-Таллинне зажгут четвертую свечу Адвента

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Первый Адвент на Ратуше
Первый Адвент на Ратуше
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В это воскресенье, 18 декабря в прибрежном парке на Штромке состоится последний в этом году Пыхья-Таллиннский Рождественский городок, на котором отметят четвертый Адвент.

„Пыхья-Таллиннский Рождественский городок на Штромке открыт каждый вечер Адвента, и 18 декабря с 15 часов отмечаем четвертый Адвент. Гостей ждут детские игры, можно будет покататься на карусели и лошадиной повозке, а порадовать детей зайдет Дед Мороз“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

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