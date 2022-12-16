Депутат Европарламента: право каждого человека на политическое убежище должно сохраниться и для тех, кто находится в России

„Что происходит среди русскоговорящих людей? Тех, кто формирует российский дискурс, кто живет в московском пузыре или состоит в оппозиции. И что пошло не так в вопросе нашей нравственной позиции? Это и есть те нравственные параметры, это то минное поле, где нужно быть очень осторожным, чтобы не перейти границы запрещенного.

Надо помнить, что основные жертвы этой войны - это украинцы. Конечно, есть сложности, о которых мы сегодня будем говорить, но их нельзя сравнить с атаками на украинцев, которые не хотят жить под флагом Российской Федерации и не хотят вносить свой вклад в развитие российского общества.

Мы, немцы, всегда говорим о том, что нам нужно принимать свою ответственность. Немецкое правительство запустило „Северный поток-2“. В Латвии продавали недвижимость российским гражданам, потому что так диктовал рынок, и теперь достаточно большое количество россиян живут там, что, может быть, не нравится латвийскому правительству. Так что вклад европейцев тоже играет свою роль.

С интеллектуалами и оппозицией мы обсуждали общую ответственность в российской культурной сфере, в связи с ее империалистическими культурными замашками. Так как я из Германии, то я бы хотел рассказать о том, что важно для немецкого общества: это разница между коллективной ответственностью и коллективной виной.

Здесь есть очень тонкая грань, основанная на нюансах. Основное ядро, которое не позволяет нам переступать границы - это правовая сфера. И так как я являюсь вице-президентом правового комитета и работаю под верховенством права, я хочу попросить государство помнить о том, что мы все разделяем ценности, правовые нормы ЕС, а также Европейской конвенции по правам человека.