Опубликованы результаты переписи населения: население стареет, его численность растет за счет иммигрантов

Средний возраст жителей Эстонии составляет 42 года, что является самым высоким показателем за 11 прошедших в Эстонии переписей. Например, на первой переписи населения Эстонии в 1881 году средний возраст составлял 27 лет. Лица трудоспособного возраста составляют 61% населения, лица старше 64 лет — 20% и несовершеннолетние — 19%. Доля жителей 65 лет и старше увеличилась с 15% (в 2000 году) до 20% (в 2021 году).

Людей разных национальностей в Эстонии проживает больше, чем когда-либо, однако доля эстонцев на протяжении трех переписей оставалась стабильной (2000: 68,3%; 2011: 69,8%; 2021: 69,4%). Эстонским языком владеет 84% населения: 67% из них владеет им как родным и 17% — как иностранным. Доля владеющих эстонским языком людей по сравнению с предыдущими переписями увеличилась (2000: 80%; 2011: 82%), и это именно за счет тех людей, которые говорят на эстонском языке как на иностранном (2000: 12%; 2011: 14%). Согласно оценкам, 76% населения Эстонии владеет каким-либо иностранным языком. Если еще 10 лет назад самым распространенным иностранным языком в Эстонии был русский язык, то на сегодняшний день им стал английский. На каком-либо диалекте, согласно оценкам, говорит 17% населения, для которого эстонский язык является родным. Это на 2 процентных пункта больше, чем во время предыдущей переписи.

Численность населения Эстонии по состоянию на 31.12.2021 (1 331 824 человека) стала примерно на 3% больше, чем 10 лет назад. 84% проживающих сегодня в Эстонии людей жили здесь также во время предыдущей переписи. За период между двумя переписями численность населения увеличилась за счет родившихся на 11% и за счет иммигрантов — на 5%. В последние годы при более низкой рождаемости именно иммиграция обеспечивала рост численности населения. На сегодняшний день в Эстонии представлено 211 национальностей, и здесь говорят на 243 разных родных языках. Данные переписи населения показали, что Эстония привлекает именно высоко образованных иностранцев. В сравнении стран Европы Эстония выделяется высокообразованным населением: среди всех жителей 25–64 лет высшее образование имеют 43%, что ставит Эстонию на седьмое место по Европе. При этом женщины Эстонии занимают третье место.

В то же время люди старшего возраста стали чаще участвовать в рынке труда и реже ограничены в своей повседневной деятельности по причинам здоровья, чем во время предыдущей переписи. Среди лиц старше 64 лет в 2021 году занятых было 19%, в 2011 году — 10% и в 2000 году — 14%. Если по данным переписи 2011 года в повседневной деятельности было ограничено 39% лиц старше 64 лет, то в 2021 году — 24%. В то же время, согласно оценкам, у молодежи сейчас больше проблем со здоровьем, чем во время предыдущих переписей. Например, если в возрастной группе 15–29 лет в 2011 году ограничения в повседневной жизни испытывали 14%, то теперь — уже 17%.

Дети в семье появляются позже, однако средняя эстонская семья больше, чем 10 лет назад

Детей рожают в более позднем возрасте, однако среднее количество детей к 45 годам осталось таким же, как и 10 и 20 лет назад — 1,9 ребенка. По сравнению с 2011 годом количество семей уменьшилось, в том числе уменьшилось количество семей супружеских пар и родителей-одиночек, но увеличилось количество семей тех пар, которые состоят в незарегистрированном браке. В брак вступают в позднем возрасте: если в 2000 году как минимум половина населения к возрасте 30–34 лет состояла в браке, то в 2011 году в браке состояло 36% и в 2021 году — 32% населения этого возраста.

В то же время средняя эстонская семья стала больше, чем раньше: теперь семья в среднем состоит из 2,94 члена вместо прежних 2,74. Самые большие семьи проживают в малогородских областях, близлежащих к Таллинну и Тарту. Например, в волости Раэ домохозяйство состоит в среднем из 3,07 члена.

Население все больше концентрируется в городе Таллинн и в округе Таллинна и Тарту