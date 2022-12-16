ФОТО И ВИДЕО | Между Таллинном и Кейла появится новый многоуровневый дорожный перекресток

16,4 миллиона евро — такова прогнозируемая стоимость проекта. Как сказал пресс-секретарь Транспортного департамента Эрки Варма, 13,9 миллиона евро будут покрыты за счет средств, выделяемых в 2021–2027 года из Европейского фонда сплочения.

Строительные работы первого этапа начнутся в 2024 и закончатся в 2025 году. Окончательный срок завершения проекта сейчас неизвестен.

Многоуровневая дорожная развязка появится на 11–14 километре шоссе Таллинн-Палдиски. Виадук соединит и шоссе Харку-Раннамыйза, движение по которому впредь будет осуществляться по шоссе Таллинн-Палдиски.

Максимально разрешенная скорость в направлении Таллинн-Кейла составит 100 км/ч, в направлении Лаагри-Табасалу 90 км/ч.

От основного перекрестка в направлении Лаагри появятся освещенные тоннели Котка и Нурме для движения легкого транспорта и виадук Институуди. Дорожные работы планируются и до Veski Market в Лаагри.

Обзорное видео:

В соответствии с предварительным проектом отрезок Таллинн-Кейла будет перестроен в шоссе 2+2, на первом этапе движение на пересекающейся дороге будет осуществляться по схеме 1+1, затем по схеме 2+2.

В ходе первого этапа новый виадук Лаагри (включая два перекрестка) в направлении Харку построен не будет, но в будущем он будет выглядеть так:

Вдоль дороги будут установлены шумопоглощающие заборы, по словам проектировщиков, отрезок дороги Харку-Лаагри будет заглубленным. Вдоль всех обновленных дорог установят электронные дорожные знаки с меняющейся информацией.

В направлении Табасалу дорожные работы будут проведены сразу после шоссе Таллинн-Палдиски. Далее движение будет осуществлять по схеме 1+1 по шоссе Харку-Раннамыйза, рядом с которым нет дорожек для легкого транспорта.

По заказу Транспортного департамента предварительный проект составила фирма Roadplan, она же подготовит и основной проект.

Детали проекта проекта представлены в этом видео:

Желающие, в особенности те, кто живет недалеко от окружной дороги и передвигается по ней, могут высказать Транспортному департаменту свои мнения и предложения не позднее 12 января 2023 года, направив по адресу: tauri.vali@transpordiamet.ee.