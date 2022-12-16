Со следующего года лечение диабета станет в Эстонии доступнее

Также до 26 лет инсулиновая помповая терапия будет доступна пациентам 19-25 лет с сахарным диабетом 1-го типа, не достигших целей лечения при непрерывном мониторинге уровня глюкозы в предыдущие шесть месяцев, однако мотивированных к прохождению терапии.

„В результате этого изменения круг получателей инсулиновых помп, финансируемых Больничной кассой, расширится почти на 300 человек, которым подошел этот вид лечения. Кроме того, скидка Больничной кассы распространится и на тех людей, которым ежедневное использование устройства помогает, но до сих пор они не входили в целевую группу“, — сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.

Согласно предложениям, поданным в Больничную кассу, с нового года будут изменены условия возмещения расходов на инсулиновые помпы, устройства для инфузий инсулиновых помп, резервуары для инсулиновых помп, наборы для непрерывного мониторинга глюкозы, датчики глюкозы и мешки для сбора мочи. Это обеспечит лучший доступ пациентов к этим медицинским устройствам.

Кроме того, право назначать системы непрерывного мониторинга глюкозы теперь будет распространяться и на врачей общей практики. Поскольку консультирование в этом вопросе играет крайне важную роль, как и способности и мотивация пациента использовать технологию для системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы, ранее назначать препараты могли только эндокринологи и педиатры. Эти специалисты играют ключевую роль в лечении диабета. Необходимо предоставить такое же право и врачам общей практики, поскольку в некоторых регионах именно они лечат и консультируют взрослых пациентов с сахарным диабетом 1-го типа.

Общее влияние изменений перечня медицинских устройств на бюджет Больничной кассы составляет примерно 1,8 миллиона евро, из которых почти 1,2 миллиона евро приходится на расширение условий возмещения расходов на помповую терапию для больных диабетом. Прогнозируется, что в 2023 году Больничная касса возместит расходы на медицинское оборудование на общую сумму почти 19 миллионов евро.