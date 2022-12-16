В новом году спасателей и полицейских ожидает историческое повышение зарплат

Как сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, вопрос повышения зарплат работникам сферы внутренней безопасности имел ключевое значение. „Сегодняшние реалии таковы, что полицейские и особенно спасатели вынуждены работать сверхурочно или в нескольких местах, чтобы иметь нормальный доход. Многие уже достигли пенсионного возраста, но ряды не пополняются из-за того, что зарплата не позволяет нормально жить и не привлекает молодежь“, - сказал Ляэнеметс.

По словам министра, нынешний рост зарплат примечателен тем, что вырастут зарплаты не только тех, кто первым приходит на помощь, но и тех, кто трудится в офисе и обеспечивает тыл. „Важно, чтобы продолжалась превентивная работа, сохранялся потенциал планирования государственной защиты в широком плане, чтобы зарплаты тех, кто трудится на передней линии, повышались не за чей-то счет. Повышение зарплат коснется всех, кто трудится в сфере внутренней безопасности, - заверил Ляэнеметс. - Благодаря разумному повышению зарплат опытные работники дольше будут выполнять свои обязанности, это позволит не допустить резкого уменьшения числа работников, занятых в сфере внутренней безопасности“.

Как заверил Ляэнеметс, минимальная зарплата спасателей повысится с 1190 до 1620 евро, что позволит ликвидировать большую разницу в зарплатах спасателей и работников, занятых в других областях. „В следующем году средняя зарплата спасателей приблизится к средней зарплате по Эстонии. Существенно, до 1748 евро, повысится и зарплата организаторов аварийно-спасательных работ“, - сказал глава МВД.