В новом году спасателей и полицейских ожидает историческое повышение зарплат(1)
Принятый на прошлой неделе парламентом бюджет на следующий год предусматривает историческое повышение зарплат полицейских и спасателей. В 2023 году фонд заработной платы в сфере управления МВД увеличится более чем на 20%, или более чем на 50 миллионов евро. Минимальная зарплата спасателей на 36,1% до 1620 евро, минимальная зарплата полицейских на 17,4% до 1849 евро, минимальная зарплата организаторов аварийно-спасательных работ на 4,5% до 1748 евро, сообщает издание Ärileht.
Как сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, вопрос повышения зарплат работникам сферы внутренней безопасности имел ключевое значение. „Сегодняшние реалии таковы, что полицейские и особенно спасатели вынуждены работать сверхурочно или в нескольких местах, чтобы иметь нормальный доход. Многие уже достигли пенсионного возраста, но ряды не пополняются из-за того, что зарплата не позволяет нормально жить и не привлекает молодежь“, - сказал Ляэнеметс.
По словам министра, нынешний рост зарплат примечателен тем, что вырастут зарплаты не только тех, кто первым приходит на помощь, но и тех, кто трудится в офисе и обеспечивает тыл. „Важно, чтобы продолжалась превентивная работа, сохранялся потенциал планирования государственной защиты в широком плане, чтобы зарплаты тех, кто трудится на передней линии, повышались не за чей-то счет. Повышение зарплат коснется всех, кто трудится в сфере внутренней безопасности, - заверил Ляэнеметс. - Благодаря разумному повышению зарплат опытные работники дольше будут выполнять свои обязанности, это позволит не допустить резкого уменьшения числа работников, занятых в сфере внутренней безопасности“.
Как заверил Ляэнеметс, минимальная зарплата спасателей повысится с 1190 до 1620 евро, что позволит ликвидировать большую разницу в зарплатах спасателей и работников, занятых в других областях. „В следующем году средняя зарплата спасателей приблизится к средней зарплате по Эстонии. Существенно, до 1748 евро, повысится и зарплата организаторов аварийно-спасательных работ“, - сказал глава МВД.
Как подчеркнул Ляэнеметс, фонд заработной платы значительно увеличится в сфере обеспечения внутренней безопасности в целом. „Например, в 2023 году фонд заработной платы Спасательного департамента вырастет на 30%, Центра тревожной связи на 22%, зарплаты преподавателей Академии МВД могут быть повышены на 25%. Сфера внутренней безопасности должна устойчиво развиваться, а для этого необходим постоянный приток новых сил. Нужны новые учебные места, достойная зарплата, перспективы карьерного роста должны быть мотивирующим фактором, который будет привлекать молодежь к освоению профессий в сфере внутренней безопасности“, - сказал Ляэнеметс.
Министерство внутренних дел, как подчеркнул министр, будет продолжать добиваться того, чтобы минимальная зарплата полицейских и спасателей была в 1,2 раза выше средней зарплаты по Эстонии. „Сегодня эта цель, к сожалению, еще не достигнута, но важный шаг в этом направлении сделан. Повышая в 2023 году зарплату спасателям, организаторам аварийно-спасательных работ и полицейским, мы тем самым поддерживаем их, вселяем в их семьи уверенность в том, что они справятся с сегодняшним повышением цен“, - добавил Ляэнеметс.