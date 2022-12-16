ГАЛЕРЕЯ | Prisma открыла в Таллинне обновленный гипермаркет Sikupilli

По словам регионального руководителя Prisma в Эстонии Теэму Кильпия, при обновлении своих магазинов Prisma уделяет большое внимание удобству покупателей, широкому ассортименту и заботе об окружающей среде. При реконструкции гипермаркета Sikupilli в значительной степени были учтены отзывы покупателей. „В соответствии с ожиданиями людей, теперь в Sikupill Prisma будет предлагаться свежая копченая рыба с пылу с жару. Кроме того, мы добавили аппарат для нарезки ананасов и автомат для приготовления грейпфрутового сока, а также обновили прилавок Fazer. Новым дополнением является Prisma Paar, где вина разделены в зависимости от их сочетаемости с блюдами“, – сообщил Кильпия.

В продовольственном отделе была обновлена зона Food Market, где предлагаются свежее мясо и рыба, а также готовые продукты. В ассортименте отдела техники теперь представлены телефоны, планшеты и товары для игроков. Также был расширен ассортимент продукции в отделе строительства и ремонта.

Кильпия подчеркивает, что отзывы посетителей по-прежнему приветствуются как в отделе информации магазина, так и на сайте.

Помимо удобства для покупателей, при развитии своих магазинов Prisma придерживается принципов ответственного предпринимательства. Деятельность Prisma в области ответственного предпринимательства сосредоточена на трех основных направлениях – забота об окружающей среде, поддержка устойчивого потребления и движение к справедливому миру, как в трудовых отношениях, так и в качестве поборника справедливой торговли.

В этом году Prisma инвестировала в свои эстонские магазины значительные средства и открыла три новых магазина – в Рапла, Маарду и Роо. По словам Кильпия, в ближайшие годы Prisma планирует продолжать инвестировать средства в модернизацию существующих и открытие новых магазинов.

Обновленный гипермаркет Sikupilli Prisma открыт круглосуточно.